Bên cạnh những dòng xe cơ bắp Mỹ quen thuộc như Ford Mustang, chiếc Ford LTD Crown Victoria Coupe đời 1979 của anh Tấn Th. (Nha Trang, Khánh Hòa) được xem là "hàng độc" hiếm hoi còn nguyên bản tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, số lượng Ford LTD Coupe nguyên bản còn lăn bánh ước tính chỉ đếm trên đầu ngón tay, khoảng 2 đến 3 chiếc. Những dòng xế cổ độc bản như thế này rất ít khi xuất hiện công khai trên thị trường, tương tự như mẫu BMW cổ hiếm độc hay Mercedes-Benz CL500, R129 từng lộ diện trước đây mà gần như không ai biết sự tồn tại của chúng.

Ford LTD Crown Victoria 1979.

Được biết, anh Tấn Th. đã mua lại chiếc xe này từ một người quen từ khoảng 10 năm trước. Khác với Ford Mustang vốn có muôn vàn phân khúc và mức giá tham khảo tùy thuộc vào đời hay độ dội đồ, Ford LTD Coupe gần như không có mức giá thị trường cố định. Giá trị của xe hoàn toàn dựa vào cái bắt tay và sự thỏa thuận giữa những người chơi xe thực thụ. Như chiếc xe gần 50 tuổi của anh Th., anh cho biết giá hiện tại vào khoảng vài tỷ đồng.

Ford LTD Coupe 1979 sở hữu thiết kế vuông vức đặc trưng của nền tảng Panther platform

Chiếc Ford LTD Coupe 1979 này sở hữu thiết kế vuông vức đặc trưng của nền tảng Panther platform, đây là nền tảng khung gầm huyền thoại tạo nên tên tuổi của dòng xe cảnh sát Mỹ hay Lincoln Town Car sau này.

Chiếc xe vẫn giữ được tình trạng đáng chú ý sau nhiều thập kỷ. Xe mang kiểu dáng coupe 2 cửa cỡ lớn với phần mui bọc da nửa sau (Vinyl roof) màu kem nguyên bản cực kỳ sang trọng. Nước sơn màu trắng chủ đạo vẫn giữ được độ bóng mượt vượt thời gian.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt mạn chrome mảng lớn dạng vuông vức, kết hợp cùng cụm đèn pha đôi vuông kép cùng cản trước và cản sau bằng thép mạ crôm dày bản, đi kèm dải cao su chống va đập, những chi tiết đặc trưng trên các mẫu xe Mỹ cuối thập niên 1970.

Lưới tản nhiệt mạn chrome mảng lớn dạng vuông vức uy nghiêm.

Để tăng thêm vẻ cá tính, chủ xe đã nâng cấp nhẹ bộ mâm nan hoa sơn đen lòng sâu viền chrome sáng bóng đi cùng lốp béo, giúp tổng thể xe thêm phần vững chãi và cứng cáp. Chiếc xe càng trở nên đặc biệt khi gắn biển số "độc lạ" 71LD-0001.

Dưới nắp capo là khối động cơ Windsor V8 dung tích 5.8L (351 cu in) huyền thoại, sử dụng chung nền tảng động cơ với dòng xe thể thao danh tiếng Ford Mustang cổ.

Cấu hình V8 khối lớn kết hợp cùng hộp số tự động mang lại tiếng nổ gầm gừ đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của xe Mỹ, đồng thời mang đến cảm giác vận hành êm ái, lướt đi nhẹ nhàng như một "chuyên cơ mặt đất".

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