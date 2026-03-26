Thực tế cho thấy, rất nhiều thói quen của người dùng tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm bào mòn tuổi thọ xe, khiến ô tô nhanh "xuống mã", phát sinh chi phí sửa chữa lớn hơn nhiều so với bảo dưỡng định kỳ. Dưới đây là 6 thói quen phổ biến mà nhiều người dùng ô tô tại Việt Nam nên sớm từ bỏ.

Va mạnh gờ giảm tốc, ổ gà

Đường sá tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực đô thị và vùng ven còn tồn tại nhiều ổ gà, gờ giảm tốc cao và dày. Không ít tài xế vẫn giữ thói quen lao qua các chướng ngại này ở tốc độ cao, nhất là khi cho rằng xe mình có hệ thống treo “xịn” hoặc gầm cao.

Thực tế, giảm xóc, lốp, rotuyn hay thậm chí mâm xe đều được thiết kế để chịu va đập trong giới hạn nhất định. Những cú dằn xóc mạnh liên tục sẽ đẩy nhanh quá trình hao mòn, làm giảm tuổi thọ hệ thống treo, gây lệch thước lái, mòn lốp không đều. Hậu quả không đến ngay lập tức, nhưng chi phí sửa chữa về sau chắc chắn không hề rẻ.

Trì hoãn thay dầu động cơ

Thay dầu động cơ là à hạng mục bảo dưỡng cơ bản nhưng lại hay bị xem nhẹ. Nhiều tài xế có tâm lý “xe vẫn chạy bình thường” nên cố kéo dài thời gian thay dầu để tiết kiệm chi phí. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Trong điều kiện vận hành tại Việt Nam như kẹt xe, nhiệt độ cao, bụi bẩn nhiều, dầu động cơ thường có xu hướng xuống cấp nhanh so với khuyến cáo.

Dầu nhớt vừa có nhiệm vụ bôi trơn, vừa giúp tản nhiệt và làm sạch cặn bẩn trong động cơ. Sau một thời gian sử dụng, dầu bị biến chất, giảm khả năng bảo vệ các chi tiết máy. Việc tiếp tục vận hành khi dầu đã quá hạn sẽ khiến động cơ mài mòn nhanh hơn, thậm chí phát sinh hư hỏng lớn, chi phí sửa chữa gấp nhiều lần so với tiền thay dầu định kỳ.

Thường xuyên chở quá tải

Xe du lịch được thiết kế với giới hạn tải trọng rõ ràng. Tuy nhiên, trong thực tế sử dụng, không ít gia đình thường xuyên nhồi nhét hành lý khi đi du lịch, hoặc chở hàng hóa nặng vượt khả năng của xe. Xe có thể vẫn chạy nhưng động cơ, phanh, hệ thống treo và lốp đều phải làm việc nặng hơn thiết kế ban đầu.

Hệ quả dễ nhận thấy nhất là xe ì hơn, tăng tốc kém và quãng đường phanh dài hơn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Về lâu dài, việc chở quá tải còn gây áp lực lớn lên động cơ, hệ thống phanh, lốp và giảm xóc, khiến các bộ phận này nhanh xuống cấp. Với xe gầm thấp, tình trạng cạ gầm, chạm gầm cũng xảy ra thường xuyên hơn.

Để đèn báo nhiên liệu sáng thường xuyên

Nhiều tài xế có thói quen "vắt kiệt" bình xăng, chỉ đổ khi đèn báo nhiên liệu đã sáng. Việc này không chỉ khiến người lái rơi vào tình huống bị động, mà còn gây hại cho xe. Trên thực tế, mức nhiên liệu quá thấp khiến bơm xăng phải hoạt động trong điều kiện kém lý tưởng, dễ hút cả không khí và cặn bẩn lắng dưới đáy bình.

Điều này làm tăng nguy cơ hư hỏng bơm nhiên liệu, tắc kim phun và ảnh hưởng đến quá trình đốt cháy. Tốt nhất, nên coi mốc 1/4 bình xăng là "giới hạn an toàn" để tiếp nhiên liệu.

Tiết kiệm chi phí rửa xe

Nhiều người cho rằng rửa xe chỉ mang tính thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến vận hành. Trên thực tế, xe bẩn lâu ngày có thể gây ra nhiều vấn đề hơn bạn nghĩ. Lớp sơn không chỉ để "đẹp", mà còn đóng vai trò bảo vệ thân vỏ.

Nếu để bụi bẩn, bùn đất, phân chim, nhựa cây bám lâu ngày sẽ ăn mòn lớp sơn, làm mất khả năng bảo vệ thân vỏ, dẫn đến gỉ sét. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, nguy cơ này càng rõ rệt. Bên trong xe, sự bừa bộn gây mất tập trung khi lái, làm giảm trải nghiệm và mức độ an toàn. Việc giữ xe sạch sẽ, gọn gàng không tốn quá nhiều chi phí nhưng mang lại lợi ích lâu dài.

Lái xe hung hăng, tăng tốc và phanh gấp

Thói quen đạp ga mạnh, phanh gấp, đánh lái đột ngột khá phổ biến trong điều kiện giao thông đông đúc. Tuy nhiên, đây là "kẻ thù" của cả chiếc xe lẫn sự an toàn. Lái xe hung hăng khiến phanh, lốp và động cơ bị ép làm việc quá sức, nhanh hao mòn. Trong khi đó, lợi ích đạt được chỉ là rút ngắn vài chục giây di chuyển.

Ngược lại, lái xe hung hăng chỉ làm tăng rủi ro va chạm, mất kiểm soát, đặc biệt trong bối cảnh giao thông Việt Nam phức tạp với xe máy, người đi bộ và nhiều tình huống bất ngờ, từ đó làm chi phí sửa chữa lại tăng lên đáng kể.

Tóm lại, phần lớn những thói quen khiến ô tô nhanh “xuống mã” đều xuất phát từ sự chủ quan của người lái. Thay đổi cách sử dụng xe một cách nhẹ nhàng, đúng kỹ thuật và tuân thủ bảo dưỡng định kỳ không chỉ giúp xe bền bỉ hơn, mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí và đảm bảo an toàn cho chính bạn và những người xung quanh.

