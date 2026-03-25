Chưa đầy một năm sau khi một chủ sở hữu xe Mazda CX-90 kiện vì tiếng phanh rít, Mazda giờ đây lại tiếp tục đối mặt với một vụ kiện khác. Nguyên đơn trong vụ kiện là James R. Burnell, cư trú tại bang Virginia, Mỹ.

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường của Mazda CX-90 dường như thực hiện các điều chỉnh quá mức cần thiết. Ảnh: Mazda

Theo đơn khởi kiện, trải nghiệm không hay của ông với chiếc Mazda CX-90 xảy ra ngay lập tức. Burnell cho biết ông mua một chiếc CX-90 mới dưới dạng xe trưng bày tại đại lý nhưng chỉ sau một ngày đã phải trả lại, do hệ thống hỗ trợ giữ làn đường hoạt động không đúng cách.

Burnell tiếp tục mua một chiếc Mazda CX-90 2024 khác. Tưởng rằng việc đổi sang một chiếc xe khác sẽ giải quyết được vấn đề, tuy nhiên, kịch bản cũ lặp lại.

Theo nội dung đơn kiện, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường của xe thường xuyên can thiệp các thao tác lái "không phù hợp và quá mức điều chỉnh", buộc người lái phải chống lại lực đánh lái từ vô-lăng, một hành vi bị cho là có thể gây mất an toàn trong điều kiện giao thông thực tế.

Không dừng lại ở đó, chiếc SUV cỡ lớn này của Mazda còn phát sinh tiếng rít phanh dai dẳng, tương tự khiếu nại từng xuất hiện trong vụ kiện năm ngoái.

CX-90 đang là mẫu xe đầu bảng và cao cấp nhất của Mazda. Ảnh: Mazda

Trước đó, từ tháng 4/2024, Burnell đã mang xe tới đại lý để kiểm tra nhưng được thông báo "mọi thứ vẫn hoạt động bình thường". Trong sáu tháng tiếp theo, ông nhiều lần quay lại các đại lý Mazda khác nhau để phản ánh lỗi phanh và hệ thống giữ làn nhưng đều nhận được câu trả lời tương tự.

Chỉ đến khi một đại lý thử bổ sung hợp chất chống rít cho má phanh, vấn đề mới được thừa nhận phần nào nhưng không khắc phục triệt để. Thậm chí, sau khi toàn bộ hệ thống phanh được thay mới, tiếng rít vẫn quay trở lại trên bộ phanh mới khiến nguyên đơn cho rằng đây là lỗi mang tính hệ thống, không phải sự cố cá biệt.

Theo Car Complaints - trang thông tin chuyên phản ánh các khiếu nại của khách hàng Mỹ, đơn kiện cáo buộc Mazda có "hành vi lừa dối và đáng lên án", cho rằng hãng biết rõ các vấn đề liên quan đến phanh và hệ thống hỗ trợ lái trên Mazda CX-90 nhưng không có biện pháp khắc phục thỏa đáng, thậm chí bị cho là cố tình giảm nhẹ hoặc che giấu thông tin với người tiêu dùng.

Đáng chú ý, vụ kiện mới được nộp gần như trùng thời điểm với việc vụ kiện tập thể đầu tiên về lỗi phanh trên CX-90 vừa khép lại. Vụ việc đó do một người dùng có tên Daniel Green khởi xướng vào giữa năm 2025 và đã được dàn xếp giữa các bên vào đầu tuần này, song các điều khoản thỏa thuận không được công bố.

Trong bối cảnh CX-90 được định vị là SUV đầu bảng của Mazda, đại diện cho hình ảnh cao cấp và công nghệ mới của hãng, chuỗi khiếu nại liên tiếp đang đặt ra dấu hỏi lớn về độ hoàn thiện kỹ thuật cũng như cách xử lý hậu mãi của nhà sản xuất Nhật Bản này tại thị trường Mỹ.

Theo Carscoops

