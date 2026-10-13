Apple đang từng bước thực hiện các thử nghiệm công nghệ, mở đường cho mẫu iPhone 20 kỷ niệm 20 năm với thiết kế gần như không có chi tiết nào lộ diện ở mặt trước.

iPhone 18 Pro hé lộ bước tiến hướng tới iPhone 20 toàn màn hình

Apple được cho là đang thử nghiệm những công nghệ cần thiết để tạo ra một chiếc iPhone có mặt trước liền mạch, gần như không còn các chi tiết gây gián đoạn màn hình.

Theo phân tích của trang Xataka, iPhone 18 Pro đã bắt đầu giấu một phần linh kiện phục vụ Face ID, hệ thống nhận diện khuôn mặt của Apple, xuống bên dưới tấm nền hiển thị.

iPhone 18 Pro. Ảnh: 9to5mac

Đây là chi tiết đáng chú ý bởi nó cho thấy ý tưởng về một chiếc iPhone toàn màn hình không chỉ dừng lại ở những tin đồn xa xôi.

Apple dường như đã bắt đầu kiểm nghiệm công nghệ trên thiết bị thực tế, từng bước giải quyết những trở ngại về thiết kế và phần cứng.

Thời điểm này càng có ý nghĩa khi năm 2027 đánh dấu 20 năm kể từ ngày chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Nhiều nguồn tin rò rỉ cho rằng Apple đang chuẩn bị một phiên bản đặc biệt, tạm gọi là iPhone XX hoặc iPhone 20.

Dù hãng chưa xác nhận tên gọi, thiết kế hay cấu hình cuối cùng, những thử nghiệm trên iPhone 18 Pro đang cho thấy hướng đi có thể phù hợp với cột mốc quan trọng này.

Kể từ khi giới thiệu phần khuyết màn hình (notch) chứa camera và các cảm biến, Apple liên tục tìm cách thu nhỏ diện tích phần cứng chiếm dụng ở mặt trước iPhone.

Sau đó, Dynamic Island xuất hiện, vừa là khu vực chứa các thành phần cần thiết, vừa có thể hiển thị thông báo, trạng thái cuộc gọi và những hoạt động trực tiếp.

Tuy nhiên, Dynamic Island vẫn tạo ra một khoảng gián đoạn trên màn hình.

Với iPhone 18 Pro, khu vực này được thu nhỏ hơn, giúp mặt trước trông gọn gàng khi không có thông tin cần hiển thị.

Theo Xataka, giao diện còn có thể hiển thị đồng thời ba hoạt động động, trong khi diện tích chiếm dụng khi không hoạt động giảm đáng kể so với các thế hệ trước.

Điểm quan trọng hơn nằm ở công nghệ bên trong. Face ID không chỉ dựa vào một camera duy nhất mà cần sự phối hợp của camera và nhiều cảm biến ba chiều để phân tích khuôn mặt, xác minh danh tính người dùng và hỗ trợ mở khóa an toàn.

Trong thử nghiệm được Xataka mô tả, khi camera bị che, Face ID ngừng hoạt động. Nếu camera vẫn thông thoáng nhưng cảm biến bị che, hệ thống cũng không thể nhận diện như bình thường.

Kết quả này cho thấy các thành phần phải phối hợp chặt chẽ với nhau, đồng thời việc đưa chúng xuống dưới màn hình không được làm mất đi chức năng vốn có.

Dynamic Island thu nhỏ đáng kể trên iPhone 18 Pro Max so với iPhone 17 Pro Max.

Đáng chú ý, trải nghiệm thử nghiệm cho thấy khả năng mở khóa vẫn duy trì ở nhiều góc nhìn, trong khi độ chính xác không có dấu hiệu kém hơn rõ rệt so với các mẫu iPhone khác.

Chỉ khi quan sát thật gần, người dùng mới có thể nhận thấy các chữ số hiển thị thời gian ngay phía trên khu vực cảm biến ẩn hơi kém sắc nét, có cảm giác rỗ điểm ảnh nhẹ.

Trong quá trình sử dụng thông thường, khác biệt này gần như không thể nhận ra. Điều đó cho thấy Apple không chỉ tìm cách đưa linh kiện xuống dưới tấm nền về mặt lý thuyết, mà còn hướng đến việc che giấu chúng đủ tốt để người dùng ít nhận thấy sự đánh đổi về chất lượng hiển thị.

iPhone Duo hé lộ giới hạn của camera ẩn dưới màn hình

Dù đã đạt được tiến triển với Face ID, iPhone 18 Pro vẫn chưa giải quyết toàn bộ bài toán thiết kế. Camera selfie và cảm biến đi kèm vẫn là những thành phần khiến mặt trước chưa thể trở thành một màn hình liền mạch hoàn toàn.

Theo phân tích của Xataka, một khả năng được đặt ra là Apple sẽ tiếp tục đưa thêm cảm biến xuống dưới màn hình trong tương lai.

Việc hãng chưa thực hiện toàn bộ thay đổi trên iPhone 18 Pro có thể xuất phát từ mong muốn tránh sử dụng một lỗ tròn nằm chính giữa màn hình, kiểu thiết kế đã phổ biến trên nhiều smartphone Android.

iPhone Duo đã áp dụng camera selfie ẩn dưới màn hình. Ảnh: Future / Tom's Guide

Trong khi đó, iPhone Duo đã áp dụng camera selfie ẩn dưới màn hình, công nghệ cho phép đặt ống kính phía sau các điểm ảnh của tấm nền.

Đây có thể là một mảnh ghép quan trọng giúp hình dung cách Apple sẽ xử lý thiết kế mặt trước trên những thế hệ iPhone tiếp theo.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn tồn tại hạn chế. Các thử nghiệm được đề cập cho thấy camera trước của iPhone Duo tạo ra hình ảnh khá nhạt, có hiện tượng phản chiếu và chất lượng chưa cao.

Kết quả này tương tự những hạn chế từng xuất hiện trên một số mẫu điện thoại ZTE Axon qua nhiều thế hệ sử dụng camera ẩn dưới màn hình.

Đây chính là vấn đề Apple cần cân nhắc nếu muốn đưa công nghệ lên iPhone 20.

Việc giấu hoàn toàn camera sẽ giúp mặt trước liền mạch hơn, nhưng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng ảnh selfie và video call.

Với một mẫu máy mang tính biểu tượng, Apple có thể chấp nhận sự đánh đổi về hình ảnh để đổi lấy thiết kế đột phá.

Dù vậy, nếu chất lượng camera suy giảm quá nhiều, trải nghiệm hằng ngày sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

iPhone 20 có thể đánh dấu cuộc cách mạng thiết kế mới

Những thông tin hiện có gợi ý rằng iPhone kỷ niệm 20 năm có thể sở hữu thân máy bằng kính nguyên khối, trong đó kính đóng vai trò chủ đạo và kim loại được giảm thiểu.

Thiết kế này có thể tạo nên diện mạo khác biệt, đồng thời mở ra một hướng phát triển mới cho dòng smartphone của Apple.

(Video một concept iPhone 20 Pro. Nguồn: Technizo Concept/ YouTube)

Dẫu vậy, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định iPhone 20 sẽ xuất hiện đúng với mọi chi tiết được đồn đoán.

Tên gọi chính thức cũng chưa được xác nhận và thiết kế toàn màn hình vẫn là mục tiêu đang được nghiên cứu chứ chưa phải sản phẩm hoàn thiện đã được Apple công bố.

Nếu nhìn lại lịch sử, iPhone X là tiền lệ đáng chú ý. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm iPhone, Apple giới thiệu cả iPhone 8 lẫn iPhone X, trong đó mẫu X mở ra một hướng thiết kế khác biệt so với các thế hệ trước.

Cột mốc 20 năm có thể tiếp tục đóng vai trò tương tự, khi Apple tận dụng một mẫu máy đặc biệt để giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới.

Điều này cũng đồng nghĩa iPhone 20 chưa chắc là chiếc iPhone cân bằng nhất về tính năng hay thực dụng nhất trong toàn bộ danh mục sản phẩm.

Sức hấp dẫn của máy có thể nằm ở ngoại hình mang tính biểu tượng và khả năng hé lộ diện mạo của những thế hệ iPhone sau này.

(Tổng hợp)