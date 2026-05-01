Họa sĩ Vũ Thành Tâm vừa tổ chức triển lãm Non nước thanh bình tại TPHCM. Họa sĩ vốn đam mê vẽ nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà phải xa rời ngồi cọ. Tưởng như không còn duyên với nghề, rồi Covid-19 ập đến, nhiều thứ thay đổi với anh.

Vũ Thành Tâm phải ở nhà lâu ngày, anh có thời gian vẽ, cầu nguyện và ngẫm ngợi để đi đến quyết định quay trở lại việc vẽ thường xuyên hơn.

Không gian triển lãm "Non nước thanh bình" của họa sĩ Vũ Thành Tâm.

Chia sẻ với VietNamNet, Vũ Thành Tâm ví chuỗi ngày Covid-19 với anh như 1 cuộc chiến sinh tử. Anh cảm nhận sâu sắc được tính hữu hạn của cuộc sống, càng trân quý những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rực rỡ, giản dị mà thanh bình ở thôn quê.

"Những điều rất đỗi đời thường tôi không để ý, cho tới khi Covid-19 đến, mọi thứ đều đổi khác. Mọi thứ xung quanh đều đẹp, tôi mong nó tồn tại mãi chứ đừng bị cuốn đi. Tôi cố gắng bắt những khoảnh khắc đời sống đó thông qua hội họa màu nước", anh kể.

Giá trị gia đình và quê hương ảnh hưởng nhiều đến phong cách sáng tác của Vũ Thành Tâm. Họa sĩ tự nhận là người nội tâm, xem tình thân là nền tảng và đây cũng là "cái lõi" để anh giữ được sự vững vàng trong cuộc đời.

Mẹ và con gái họa sĩ Vũ Thành Tâm đến mừng anh tổ chức triển lãm.

Với 30 bức tranh màu nước, Vũ Thành Tâm vẽ các chủ đề bình dị anh nhìn thấy mỗi ngày: Từ đời sống của các ngư dân trên ghe tàu, rổ khế, quầy chuối hay khoảnh khắc mẹ nấu ăn, cha đọc sách, con gái học bài... Nhịp sống thế nào anh vẽ thế đó, không lên gân cốt trong các tác phẩm. Chính điều đó giúp tranh của họa sĩ chạm đến cảm xúc người xem.

Triển lãm như một tổng kết nhỏ về chặng đường 4 năm vừa đi qua, cũng là trạm dừng chân trước hành trình thênh thang trong những năm kế tiếp của đời họa sĩ.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Quách Cường cho hay 1 họa sĩ muốn vẽ tranh đẹp cần hội tụ 3 điểm gồm kỹ năng, sự từng trải và cảm xúc. May mắn họa sĩ Vũ Thành Tâm đều hội tụ đủ 3 điều này.

Hình bóng mẹ già và con gái hiện diện qua ngòi cọ của họa sĩ.

"Nếu nói Tâm chạm được đẳng cấp của màu nước hay chưa thì tôi xin thành thật là chưa. Nhưng tranh của họa sĩ có sự chân thành và tình cảm - điều quan trọng nhất để chinh phục người thưởng lãm", ông nhận định.

Vũ Thành Tâm sinh năm 1981, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM năm 2005. Từ 2006 đến 2017, anh làm thiết kế đồ họa cho các công ty, sau đó kinh doanh tự do. Từ 2022, lúc Covid-19 cao điểm, Vũ Thành Tâm đã quay trở lại với việc vẽ tranh, một đam mê từ nhỏ.

Một số tranh được trưng bày trong triển lãm

Bức "Mưu sinh".

Bức "Phận lênh đênh".

Bức "Gia tài của mẹ".

Bức "Quà quê".

Bức "Bến thanh bình".

Bức "Hương đêm" và "Giếng trời".

