Cả hai dự án đều chậm tiến độ, nhiều thiếu sót

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra đối với 2 dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Tuyên Quang.

Trong đó, dự án đầu tư Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao do Công ty TNHH Trang trại Bò sữa công nghệ cao Hà Giang làm chủ đầu tư, với quy mô chăn nuôi 10.000 con bò, trong đó 5.000 con vắt sữa. Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 2.218,7 tỷ đồng.

Diện tích đất dự kiến sử dụng là 80,15ha tại Tổ dân phố Lùng Châu, phường Hà Giang 2, thuộc Khu kinh tế của tỉnh Hà Giang (cũ) nay là tỉnh Tuyên Quang.

Thứ hai là dự án Thủy điện Sông Lô 5 do Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang làm chủ đầu tư, nhằm cung cấp điện cho lưới điện quốc gia, điều tiết dòng chảy hạ du, phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, phát triển du lịch, tạo việc làm và tăng thu ngân sách địa phương.

Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ dự án Đầu tư chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Dự án thủy điện này thuộc Công trình cấp II, có công suất lắp máy 29,7MW, sản điện lượng trung bình năm 103,95 triệu kWh. Diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 227,1ha tại xã Việt Vinh, xã Quang Minh, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (nay thuộc các xã Bằng Hành, Bắc Quang, Tân Quang và Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang). Tổng vốn đầu tư hơn 1.068,7 tỷ đồng.

Cả hai dự án trên đều sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, thời hạn hoạt động là 50 năm.

Kết luận thanh tra nêu rõ, qua thanh tra trực tiếp dự án đầu tư Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang và dự án Thủy điện Sông Lô 5 cho thấy còn một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, quá trình khảo sát, lập quy hoạch chi tiết và đề xuất dự án đầu tư chưa chặt chẽ. Diện tích dự án chủ yếu dựa trên đề xuất của nhà đầu tư, dẫn đến sự chưa đồng bộ, thống nhất về số liệu diện tích đất giữa quy hoạch chi tiết của dự án và quy hoạch cấp trên.

Bên cạnh đó, việc không khảo sát kỹ địa chất dưới lòng đất tại vị trí dự án khiến phương án sử dụng giếng khoan để cấp nước không thể triển khai như dự kiến.

Hai dự án này đều chậm tiến độ so với tiến độ dự kiến theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế nêu trên, UBND tỉnh đã giao các ngành chức năng kiểm tra, đôn đốc và quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để xây dựng các công trình chính theo quy hoạch.

Dự án đầu tư Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang đã được UBND tỉnh đồng ý cho phép khai thác sử dụng nguồn nước từ dự án nước sạch Suối Sửu để sử dụng cho hoạt động của trang trại; đến thời điểm thanh tra, dự án nước sạch Suối Sửu đang hoàn thiện đầu tư, quản lý vận hành, sớm cấp nước sạch cho dự án.

Dự án Thủy điện Sông Lô 5 có tổng vốn đầu tư của dự án gần 1.069 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN

“Để xảy ra hạn chế, thiếu sót như đã nêu, trách nhiệm thuộc chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách; giám đốc, phó giám đốc phụ trách lĩnh vực như Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế phụ trách; chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, huyện Bắc Quang phụ trách lĩnh vực thời kỳ có liên quan; chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan”, kết luận nêu rõ.

Đề nghị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Từ kết quả thanh tra, kiểm tra nêu trên, Thanh tra Chính phủ đưa ra một loạt nội dung để rà soát, đẩy nhanh tiến độ của Dự án đầu tư Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang và Dự án Thủy điện Sông Lô 5.

Về xử lý về trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan. Từ đó, xác định hình thức xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, có biện pháp xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc của dự án và chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với 2 dự án trên; rà soát, xử lý tương tự đối với các dự án khác trên toàn tỉnh.

UBND tỉnh cần chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai; xử lý kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót (nếu có) tại địa phương để tránh lãng phí nguồn lực.