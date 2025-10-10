Sáng nay (10/10), đoàn công tác của tỉnh Gia Lai di chuyển tới 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng để kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả nặng nề sau cơn bão số 11. Đoàn gồm 62 viên chức là các y, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế.

Chuẩn bị vật tư y tế để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 11.

Đoàn được chia làm 2 đội, mỗi đội 31 thành viên sẽ hỗ trợ riêng biệt tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Cao Bằng. Giám đốc Sở Y tế trực tiếp tham gia và chỉ đạo hoạt động của đoàn trong thời gian từ ngày 11-13/10.

Nhiệm vụ trọng tâm của đoàn là phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để triển khai các hoạt động thiết yếu sau bão, bao gồm: Vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, cấp phát thuốc và truyền thông giáo dục sức khoẻ cho người dân. Các hoạt động này nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng và ổn định đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Đoàn công tác sẽ triển khai khử khuẩn, vệ sinh môi trường và hỗ trợ người dân tự chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tỉnh Gia Lai cũng đã chuẩn bị nguồn lực vật tư y tế quan trọng để hỗ trợ 2 tỉnh nói trên, gồm 600kg bột Cloramin B (mỗi tỉnh 300kg) phục vụ cho công tác khử khuẩn và vệ sinh môi trường quy mô lớn; 4.000 túi thuốc cho hộ gia đình (mỗi tỉnh 2.000 túi) nhằm hỗ trợ người dân tự chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Đoàn hỗ trợ 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng 600kg bột Cloramin B và 4.000 túi thuốc cho hộ gia đình.

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ có 7 ngày làm việc tại thực địa (từ ngày 11 - 17/10) để triển khai các hoạt động hỗ trợ. Dự kiến, đoàn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về địa phương vào ngày 18/10.