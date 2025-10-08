Một tuần sau khi các phường trung tâm tỉnh Cao Bằng oằn mình chống chịu mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi); khi lũ vừa rút, người dân nơi đây chưa kịp ổn định đời sống, dọn dẹp nhà cửa thì cơn bão số 11 (Matmo) lại ập đến.

Lũ trên sông Bằng Giang đã đạt đỉnh nhưng rút chậm, khu vực ven sông vẫn đang bị ngập sâu. Ảnh: La Ngà

Chỉ trong 2 ngày 6-7/10, lượng mưa lớn kéo dài, thủy điện xã lũ, khiến khu vực các phường trung tâm tỉnh Cao Bằng như: Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang và các xã ven sông Bằng, sông Hiến tái ngập sâu.

Mặc dù trời đã nắng nhưng lũ rút rất chậm, cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đề nghị người dân tuyệt đối không lơ là chủ quan để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Ảnh: Hà Cương

Lực lượng công an cung cấp nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khu vực ngập lụt. Ảnh: Hà Cương

Ghi nhận của PV, từ đêm qua (7/10) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trời đã ngớt mưa, mực nước trên sông Bằng Giang, sông Hiến bắt đầu rút nhẹ.

Mặc dù trời hiện tại đã hửng nắng nhưng lũ rút chậm. Một số khu vực trũng thấp dọc hai bên sông Bằng, sông Hiến vẫn còn ngập, giao thông tại một số tuyến đường nội thị và liên xã chưa thông suốt.

Khu vực cầu Bằng Giang vẫn còn mênh mông nước. Ảnh: Hà Cương

Một số khu vực lũ rút, người dân tranh thủ dọn dẹp vệ sinh. Ảnh: Hà Cương

Các chiến sĩ công an hỗ trợ dọn dẹp các tuyến phố với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó". Ảnh: CACC

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng, trên sông Bằng Giang, sau khi đạt đỉnh lũ lúc 23h ngày 7/10 với mực nước 185,79 m (cao hơn mức báo động 3 là 3,29 m), đến 6h sáng nay (8/10), mực nước đo được ở mức 185,42 m, giảm 0,37m so với đỉnh lũ. Dự báo, trong 6 - 24 giờ tới, lũ trên sông Bằng Giang tiếp tục giảm chậm, mực nước lũ duy trì ở mức trên báo động 3.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, sạt lở; không tụ tập ven sông, suối để đảm bảo an toàn.

Nhiều khu vực tại phường Thục Phán giao thông vẫn đang bị chia cắt. Ảnh: Hà Cương

Đáng chú ý, dù mực nước đang giảm, song do mưa kéo dài, đất đá bão hòa nước, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi vẫn ở mức cao. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, cảnh giới tại các điểm xung yếu; bố trí lực lượng kiểm tra, khắc phục tạm thời giao thông bị chia cắt; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống.

Ngày 7/10, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành công văn số 3142/UBND-KT về việc tăng cường các giải pháp chủ động ứng phó mưa lũ. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục duy trì tình trạng ứng phó ở mức cao nhất, tập trung mọi nguồn lực, kiên quyết triển khai và tăng cường các biện pháp cấp bách, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết. Đặc biệt, các xã, phường chủ động, tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh rà soát lại toàn bộ các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các vùng trũng thấp ven sông, khu vực có địa hình dốc nguy cơ sạt lở đất cao phải di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi khu vực nguy hiểm ngay lập tức, đảm bảo không còn người ở lại các khu vực có nguy cơ cao. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực, thực phẩm cần thiết, phối hợp với cơ quan chức năng, các lực lượng ở địa phương triển khai hỗ trợ khẩn cấp, khắc phục nhanh nhất có thể hậu quả thiên tai.