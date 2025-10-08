Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 tại tuyến phố Kim Đồng, phố đi bộ ven sông Bằng Giang, khu vực Chợ Xanh thuộc phường Thục Phán - phường trung tâm tỉnh Cao Bằng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa thị sát vùng ngập sâu do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. Ảnh: Tiến Dũng

Trong cuộc họp nhanh với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ngay trên phố Kim Đồng, khi nước vừa rút, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cho biết, đợt mưa lũ lần này là trận thiên tai lớn nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh trong nhiều thập kỷ. Mưa lớn, ngập lụt diễn ra liên tiếp hai đợt trong một tuần, gây cộng hưởng, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, thiệt hại nặng nề trên diện rộng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp nhanh cùng Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường ngay tại vùng ngập lũ. Ảnh: Tiến Dũng

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng, từ đêm ngày 6 đến ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa rất to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 120–200 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt tại các xã ven sông, suối, vùng trũng. Đỉnh lũ sông Bằng Giang vượt mức báo động 3 là 3,29 m.

Hai lần trong tuần, khu vực trung tâm tỉnh Cao Bằng chìm trong biển nước lũ. Ảnh: Tiến Dũng

Đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc giao thông..., thiệt hại ước tính ban đầu trên 1.500 tỷ đồng.

Do thiên tai diễn biến cực đoan, nước lũ dâng nhanh, tỉnh Cao Bằng gặp khó khăn trong sơ tán do thiếu xuồng, cano chuyên dụng. Lực lượng Quân khu 1 và các đơn vị vũ trang đã kịp thời hỗ trợ cứu hộ, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm.

Tỉnh kiến nghị Trung ương bổ sung phương tiện cứu hộ phù hợp địa hình miền núi; đồng thời đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách điều phối cứu hộ, cứu nạn từ tỉnh đến xã để đảm bảo thông tin thông suốt, ứng phó kịp thời khi xảy ra khẩn cấp.

Phải đổi mới phương thức ứng phó thiên tai cực đoan

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Chính phủ luôn quan tâm, sẻ chia và sẽ có giải pháp cụ thể để hỗ trợ các hộ dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Ông ghi nhận tinh thần chủ động, kịp thời của tỉnh Cao Bằng trong ứng phó mưa lũ, nhất là việc khoanh vùng, di dời dân theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Phó Thủ tướng cho rằng, thiên tai cực đoan tái diễn nhiều lần đòi hỏi tỉnh phải đổi mới phương thức ứng phó, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

“Miền núi không thể sống chung với lũ, mà phải chủ động chống lũ”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà cho các em nhỏ tỉnh Cao Bằng đang chịu ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Tiến Dũng

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan xây dựng phương án trang bị phương tiện cứu hộ phù hợp địa hình miền núi, đồng thời nghiên cứu giải pháp công trình lâu dài như kè, đê bảo vệ khu dân cư. Địa phương phải thống kê thiệt hại cụ thể của người dân, hộ kinh doanh để có chính sách hỗ trợ như khoanh nợ, giãn nợ, cho vay phục hồi sản xuất; đồng thời đề nghị các bộ, ngành sớm đánh giá thiệt hại, trình Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho Cao Bằng.