Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân nơi đây.

Ngày 14/10, PV VietNamNet đến thôn Giếng Chảnh, xã Đồng Kỳ, cảnh tượng hiện ra thật xót xa. Chuồng gà trống hoác, bùn đất lẫn phân gà bám dày đặc, những bao cám còn sót lại đã mục nát vì bị ngâm nước lũ. Mùi gia cầm chết nồng nặc bốc lên khiến ai cũng phải đeo 2-3 lớp khẩu trang mà vẫn thấy khó thở.

Xác gia cầm được thu gom vào bao tải để tiêu hủy.

Chị Phạm Thị Dung, chủ một trang trại nuôi hơn 6.500 con gà, đứng lặng người trước cơ ngơi tiêu điều. Đôi mắt đỏ hoe, chị nghẹn ngào: “Tôi tay trắng rồi…”.

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến thời điểm xuất bán, nhưng toàn bộ gà đã chết hết trong trận lũ vừa qua. Xác gà được thu gom vào các bao tải để chờ lực lượng chức năng đưa đi tiêu hủy.

Chị Phạm Thị Dung khóc nức nở khi cả trang trại gà nhà chị bị chết trắng do nước lũ đi qua.

Trước đó, vợ chồng chị đã dồn hết vốn liếng, thậm chí mua chịu thêm hàng trăm bao cám và thuốc phòng bệnh với hy vọng vụ gà này sẽ giúp gia đình trả nợ, tích lũy thêm về kinh tế. Nhưng chỉ trong một buổi chiều, nước lũ ập đến, cuốn trôi tất cả.

“Từ 15h đến 18h ngày 7/10, nước không rút mà cứ dềnh lên. May có người chèo thuyền đi qua, tôi mới nhờ được để ra ngoài. Ngày 12/10 trở về, nước vẫn ngang người, gà chết trôi lềnh bềnh khắp vườn khiến tôi rất đau xót”, chị Dung vừa khóc vừa kể.

Chuồng trại nhà chị Dung không còn một con gà nào sau trận mưa lũ.

Cách đó không xa, ông Trần Văn Tiến, một hộ kinh doanh thiết bị điện, ống nước cũng đang tất bật cùng các chiến sĩ công an dọn dẹp nhà cửa sau lũ.

“Tôi kinh doanh ở đây bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy trận lũ nào nước lên nhanh và mạnh như vậy. Chỉ vài tiếng mà nước đã dâng cao hơn 2m. Tôi bơi giỏi mà còn bị đánh dạt vào bờ sông, may bám được cành cây mới thoát. Còn người là còn cơ hội, hai vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm lại từ đầu”, ông Tiến chia sẻ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa sau trận lũ.

Là một trong những “rốn lũ” của tỉnh Bắc Ninh, xã Đồng Kỳ đã trải qua những ngày đầy ám ảnh. Nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề về vật nuôi, tài sản, nhà cửa ngập sâu trong bùn lầy.

Trước tình hình đó, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô (Bộ Tư lệnh CSCĐ) phối hợp cùng Công an xã Đồng Kỳ đã được huy động để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Trung tá Trịnh Ngọc Phương, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô cho biết, lực lượng chức năng đã chia thành nhiều mũi để tiếp cận, hỗ trợ các hộ dân.

Tính đến ngày 14/10, hàng chục nghìn con gà cùng 300-400 con lợn chết đã được thu gom, đóng bao, rắc vôi bột khử trùng và đem đi chôn lấp đúng quy trình nhằm tránh dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

“Việc khắc phục hậu quả rất khó khăn do đường sá bị ngập sâu, nhiều nơi chia cắt, trong khi số lượng động vật chết rất lớn khiến mùi hôi thối lan rộng. Tuy nhiên, với tinh thần ‘vì nhân dân phục vụ’, chúng tôi nỗ lực hết sức để giúp bà con ổn định cuộc sống”, Trung tá Phương nhấn mạnh.

Cũng theo vị Trung tá, sau khi hoàn tất hỗ trợ tại xã Đồng Kỳ, đơn vị sẽ tiếp tục hành quân đến những khu vực bị ảnh hưởng khác theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh, ưu tiên các hộ nuôi gia súc, gia cầm và các hộ dân bị thiệt hại nặng.

Toàn bộ xác động vật được khử trùng trước khi tiêu hủy.

Các chiến sĩ đeo 2-3 lớp khẩu trang, nhỏ dầu gió để giảm bớt mùi động vật, gia cầm chết.

Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều mũi để tiếp cận, hỗ trợ các hộ dân.

Việc khắc phục hậu quả rất khó khăn do đường sá bị ngập sâu, nhiều nơi chia cắt, trong khi số lượng động vật chết rất lớn.