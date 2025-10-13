Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, sáng 13/10, mực nước trên các sông chính của tỉnh Bắc Ninh đang giảm nhanh. Toàn tỉnh hiện còn 49 thôn, tổ dân phố ở 10 xã, phường còn ngập úng, cô lập cục bộ, với tổng cộng gần 6,1 nghìn hộ bị ảnh hưởng (chủ yếu ở ven sông Thương và sông Cầu).

Ven sông Thương gồm nhiều xã chịu ảnh hưởng bởi ngập úng. Cụ thể, xã Yên Thế còn thôn Yên Cư với khoảng 60 hộ, ngập từ 0,6-0,8m; xã Bố Hạ còn 4 thôn với gần 600 hộ, ngập từ 0,5-1m; xã Phúc Hòa còn 9 thôn với hơn 600 hộ bị ảnh hưởng, ngập từ 0,5-1,2m; xã Ngọc Thiện còn 3 thôn với gần 200 hộ, ngập từ 0,5-0,7m; xã Tân Yên còn 10 thôn với gần 1.000 hộ, mức ngập trung bình từ 0,5-1m; xã Mỹ Thái còn 10 thôn với hơn 2 nghìn hộ, ngập 0,7-1,5m...

Các xã, phường ven sông Cầu có phường Vân Hà còn 2 tổ dân phố với 658 hộ, ngập từ 0,3-0,5m; phường Việt Yên còn 3 tổ dân phố Nghĩa Vũ, Trung, Trại Đồi với 280 hộ, ngập từ 0,8-1,2m.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, tổng thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 11 lên tới khoảng 1.670 tỷ đồng (tính đến ngày 12/10).

Mưa lũ lịch sử gây ngập lụt cho 153 thôn, tổ dân phố của 20 xã, phường với tổng số hơn 15.000 hộ dân phải di dời và cô lập.

Ngoài ra, lũ lớn đã làm tràn hơn 20km đê; trên 60 vị trí đê bị sạt trượt; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc, sạt lở trên 300 điểm.

Toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 5 người bị tử vong, 7 người bị thương do mưa lũ. Tổng số nhà bị hư hỏng, đổ sập 99 công trình, 20.857 nhà bị ngập và chia cắt.

Hơn 10.500ha lúa, hoa màu bị ngập; 941ha cây ăn quả bị ngập; trên 200 triệu con gia súc, gia cầm bị chết; diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 2.187ha…

Hàng loạt ngôi nhà bị ngập sâu trong nước do ảnh hưởng của bão số 11.

Cùng với đó, toàn tỉnh có 684 điểm bị sạt lở, hư hỏng; 64 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập úng không đi lại được; 17 ngầm, tràn bị hư hỏng; 100 vị trí khu vực xảy ra sự cố trên các tuyến, 1 công trình trạm bơm bị ngập; khoảng 240 điểm trường bị ngập và cô lập; 60 trụ sở trạm y tế bị ngập và cô lập.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã đề xuất hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa bão với số tiền 755 tỷ đồng.