Ngày 14/10, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi vừa ký, ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp các sự cố đê điều trên hệ thống đê sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.

Cụ thể, công bố tình huống khẩn cấp sự cố tràn, sủi đùn, thẩm lậu, sạt trượt mái đê tả Cầu (thuộc địa phận xã Hợp Thịnh, xã Xuân Cẩm, phường Vân Hà); đê hữu Cầu (thuộc địa phận xã Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung, Nhân Hòa, Quế Võ, Đào Viên).

Trên tuyến đê hữu Cầu, công bố tình huống khẩn đối với sự cố tràn đê bối Đẩu Hàn, phường Kinh Bắc, đoạn đê từ Km57+600 - Km58+700.

Đê sông Cầu qua xã Xuân Cẩm xuất hiện mạch sủi vào trưa 9/10.

Ngoài ra, công bố tình huống khẩn sự cố ngập toàn bộ nhà máy của Trạm Bơm Dương Đức (xã Mỹ Thái) và các vị trí trên các tuyến đê sông Thương tại các xã, phường, gồm: Tân Tiến, Đức Thọ, Tân Liễu, Phú Khê, Mỹ Hà, Tiên Lục, Đào Mỹ, Nghĩa Hoà, Nghĩa Hưng, Dương Đức, Lãng Sơn.

Trên sông Cà Lồ thuộc địa phận xã Tam Giang, công bố sự cố tràn cục bộ mặt đê đoạn từ Km13+200 - Km13+500 và thẩm lậu cơ bản toàn bộ tuyến đê 6,25km.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao UBND các xã, phường: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Vân Hà, Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung, Nhân Hòa, Quế Võ, Đào Viên, Kinh Bắc, Phúc Hòa, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong, Bắc Giang, Mỹ Thái, Tân Tiến, Tiên Lục, Yên Dũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Huy động ngay vật tư, phương tiện, nhân lực tổ chức xử lý ngay các sự cố từ giờ đầu, tiếp tục gia cố, xử lý, theo dõi sát diễn biến không để các sự cố phát triển thêm, diễn biến phức tạp.

Tuyến đê bối xã Hợp Thịnh được lực lượng chức năng gia cố.

Theo đó, đối với các sự cố tràn đê (trên tuyến đê cấp III-I) tiếp tục gia cố và bổ sung chiều cao vững chắc để đảm bảo an toàn.

Các sự cố xảy ra sủi, đùn nước đục cần làm tầng lọc ngược theo phương án đã thống nhất đảm bảo khi thực hiện xong nước thoát ra là nước trong; các sự cố nước trong cần tăng cường kiểm tra để xử lý ngay khi các sự cố chuyển thành nước đục, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các sự cố.

Đối với các sự cố sạt lở mái đê cần thống nhất phương án xử lý đắp hoàn trả các cung sạt, thực hiện che phủ các khe nứt hạn chế nước chảy vào làm sự cố phát triển.

Sự cố về cống, kè đã xử lý cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ để có phương án xử lý ngay khi phát sinh tình huống sự cố.

Dự kiến ngày 16/10, nước ngập sẽ rút cạn

Theo cơ quan chức năng, tính đến 12h ngày 14/10, toàn tỉnh Bắc Ninh còn 7 điểm trên một số tuyến đường tỉnh ngập nước sâu từ 0,4-0,6m.

Cụ thể, trên đường tỉnh 292 tại Km7+650 qua xã Tiên Lục nước ngập sâu 0,6m; đường tỉnh 295 tại Km32+800 qua xã Phúc Hòa nước ngập sâu 0,55m; đường tỉnh 296 tại Km8+750 qua xã Hợp Thịnh nước ngập sâu 0,4m.

Đường tỉnh 298 tại Km8+300 qua xã Tân Yên nước ngập sâu 0,6m và ngập 0,4m tại Km9+130 qua phường Việt Yên; đường tỉnh 398B ở cả hai vị trí Km20+400 qua xã Mỹ Thái và Km28+650 qua phường Việt Yên, xã Tân Yên, nước ngập 0,4m/điểm.

Dự kiến, ngày 16/10, nước trên các tuyến đường giao thông sẽ rút cạn.

Vị trí nước ngập trên đường tỉnh 398B đoạn qua phường Việt Yên.

Đối với các vị trí sạt lở ta luy dương, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công ty CP Đường bộ Bắc Giang hót dọn toàn bộ đất đá tràn ra mặt đường, bảo đảm giao thông thông suốt.

Đến nay, tại vị trí sạt lở ta luy âm ở Km96+800 thuộc Quốc lộ 31, đơn vị chức năng của Sở đã thi công xong đường tránh, mặt đường tăng cường lớp cấp phối đá dăm, bảo đảm cho ô tô dưới 3,5 tấn và xe thôn sơ di chuyển qua.

Các vị trí sạt lở ta luy âm, hư hỏng các công trình phụ trợ, nền, mặt đường còn lại tại một số tuyến đường khác như: Quốc lộ 279, đường tỉnh 291, đường tỉnh 248… chưa được khắc phục, Công ty CP Đường bộ Bắc Giang đã rào chắn kết hợp cắm biển cảnh báo.