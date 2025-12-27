Theo hãng thông tấn Kyodo, giới chức tỉnh Gunma, Nhật Bản ngày 27/12 đã cập nhật thông tin về vụ đâm xe liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc Kan-etsu, đoạn qua khu vực Minakami.

"Vụ việc xảy ra vào lúc 19h30 tối 26/12 khi một xe tải bị trượt bánh và lật ngang ra đường, sau đó bị một xe tải lớn hơn đâm vào từ phía sau. Hàng chục phương tiện sau đó đã không phản ứng kịp và đâm liên tiếp vào nhau. Rất nhiều chiếc xe đã bốc cháy và lực lượng cứu hỏa phải mất hơn 7 giờ đồng hồ để khống chế ngọn lửa", Kyodo cho biết.

Hiện trường vụ đâm xe liên hoàn ở tình Gunma, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo News

Giới chức địa phương xác nhận đã có 2 người thiệt mạng trong vụ việc, 5 người đang trong tình trạng nguy kịch và 21 người khác bị thương nhẹ. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho do mặt đường trơn trượt vì tuyết rơi dày.

"Xe tải của tôi đâm vào dải phân cách khi cố né một chiếc xe ở phía trước. Sau đó, tôi nghe thấy 4 tiếng nổ vang lên sau lưng mình. Đường trơn trượt khiến việc điều khiển xe gặp nhiều khó khăn, tôi đã vô cùng lo lắng cho tính mạng của mình", một nhân chứng 60 tuổi kể.

Hiện đường cao tốc Kan-etsu đang bị phong tỏa cả 2 chiều để lực lượng cứu hộ có thể đưa các phương tiện gặp nạn ra ngoài. Hiện vẫn chưa rõ tuyến đường này sẽ bị đóng cửa trong bao lâu.

Hiện trường vụ đâm xe liên hoàn ở tình Gunma, Nhật Bản. Video: Straits Times