TP.HCM bắn pháo hoa đồng loạt 7 điểm tối 30-4

UBND TPHCM ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất”, kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886–1/5/2026).

Trong đó, thành phố dự kiến bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 khu vực, gồm 3 điểm tầm cao và 4 điểm tầm thấp, vào tối 30/4.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra trong 15 phút, từ 21h đến 21h15, do Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì, đơn vị phối hợp là Sở Văn hóa và Thể thao.

TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm dịp lễ 30/4. Ảnh: Nguyễn Huế

Ba điểm bắn tầm cao đặt tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Bốn điểm tầm thấp gồm công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), khu biệt thự Kim Long – cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè) và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ – Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ).

Bên cạnh pháo hoa, TPHCM còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao quy mô lớn phục vụ người dân và du khách. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật từ 19h30 đến 21h ngày 30/4, diễn ra tại ba địa điểm: đường Nguyễn Huệ (sân khấu chính), công viên trung tâm thành phố mới và quảng trường công viên Bà Rịa.

Triển lãm hình ảnh tổ chức từ 23/4 đến 12/5 tại các tuyến trung tâm như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi và các nhà truyền thống.

Hoạt động thể thao gồm Giải việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 50, thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Từ ngày 26/4 đến 1/5, các chương trình văn nghệ sẽ được tổ chức luân phiên tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Lễ viếng nghĩa trang, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng sẽ diễn ra ngày 29/4.