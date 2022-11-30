23h45, nhiều địa điểm trình diễn pháo hoa đồng loạt bắn sớm như dự kiến đã làm cho nhiều người dân bất ngờ.

Hà Nội đã bắn pháo hoa 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 tại 5 điểm gồm phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông.

Hai trận địa được bố trí tại phường Hoàn Kiếm, nằm trước trụ sở tòa soạn báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội. Các điểm còn lại gồm đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Chậm hơn Hà Nội 15 phút, vào lúc 0h ngày 1/1/2026, TPHCM đồng loạt bắn pháo hoa tầm cao tại ba điểm: đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); và một điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Các màn pháo hoa kéo dài 15 phút, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Việc bắn pháo hoa được thực hiện theo Nghị định 137/2020, trong đó Hà Nội và TP HCM được phép bắn thêm vào dịp 30/4, ngoài các kỳ lễ lớn như Tết Nguyên đán và 2/9.

