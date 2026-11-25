- Đồng ý hiến; Có đủ sức khỏe để hiến

- Chỉ được hiến cho anh chị em ruột khi không có người hiến trưởng thành phù hợp

- Được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe và được đánh giá về tâm lý, xã hội

- Có văn bản đồng ý của cả cha đẻ và mẹ đẻ hoặc người còn lại trong trường hợp một trong hai người đã chết.