|Nội dung
|Luật năm 2006
|Luật sửa đổi năm 2026
|Ghi chú
|Hiến, lấy mô ở người dưới 18 tuổi
|Nghiêm cấm tuyệt đối việc lấy mô và bộ phận cơ thể ở người sống dưới 18 tuổi (Điều 11 khoản 5)
|Cho phép người dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh (như máu, tế bào gốc...) cho anh, chị, em ruột với các điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt (Điều 11 khoản 2)
|Điều kiện:
- Đồng ý hiến; Có đủ sức khỏe để hiến
- Chỉ được hiến cho anh chị em ruột khi không có người hiến trưởng thành phù hợp
- Được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe và được đánh giá về tâm lý, xã hội
- Có văn bản đồng ý của cả cha đẻ và mẹ đẻ hoặc người còn lại trong trường hợp một trong hai người đã chết.
|Độ tuổi và điều kiện hiến tạng khi sống
|Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được quyền hiến mô, tạng khi còn sống (Điều 5).
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Phân loại chặt chẽ:
- Từ đủ 18 đến dưới 25 tuổi chỉ được hiến tạng sống cho thành viên gia đình.
- Từ đủ 25 tuổi trở lên mới được hiến cho người ngoài gia đình nhưng cấm nêu đích danh người nhận (Điều 22 khoản 5, Điều 6 khoản 10-11).
- Hiến cho vợ/chồng: Phải bảo đảm thời gian kết hôn tối thiểu theo quy định của Chính phủ.
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- Bảo đảm người hiến đã trưởng thành về nhận thức, độc lập hơn trong quyết định và ít bị chi phối bởi áp lực kinh tế, gia đình.
- Việc phân bổ do cơ quan điều phối quốc gia thực hiện, để ngăn chặn từ gốc nguy cơ mua bán.
|Bổ sung hình thức hiến
|Chỉ quy định căn cứ lấy mô, tạng hiến sau khi chết não
|Bổ sung hình thức chết tuần hoàn (mất hoàn toàn chức năng tuần hoàn, hô hấp không thể phục hồi) (Điều 3 khoản 12, Điều 18-19).
|Đây là hình thức đã được nhiều quốc gia áp dụng an toàn trong nhiều năm, giúp tăng nguồn hiến từ những người đã qua đời, giảm gánh nặng cho người hiến còn sống.
|Quyền lợi ưu tiên cho thân nhân người hiến
|Thân nhân người hiến sau khi chết chỉ được hỗ trợ chi phí mai táng và truy tặng Kỷ niệm chương (Điều 24-25).
|Cha, mẹ, vợ/chồng, con ruột, anh chị em ruột của người hiến tạng sau khi chết được ưu tiên ghép tạng và được đặc cách ghép ngay tại thời điểm hiến nếu đang có tên trong danh sách chờ (Điều 21 khoản 3, Điều 28 khoản 4).
|Ghép tạng cho người nước ngoài/Việt kiều
|Cho phép nhận tạng của người Việt Nam nếu là người thân trong phạm vi 3 đời hoặc từ người hiến tự nguyện không nêu đích danh (Điều 34 khoản 1).
|Siết chặt: Bãi bỏ trường hợp nhận tạng không nêu đích danh. Người nước ngoài/Việt kiều chỉ được ghép tạng từ người hiến Việt Nam là thành viên gia đình trực hệ/thân nhân ruột (Điều 27 khoản 1, Điều 6 khoản 24).
|Mô hình điều phối và tiêu chí ưu tiên
|Điều phối dựa trên các danh sách chờ độc lập, thủ công của Trung tâm điều phối quốc gia hoặc của từng bệnh viện (Điều 36-37).
|Điều phối thống nhất toàn quốc trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế thông qua Hệ thống tiêu chí ưu tiên đa tầng (Chuyên môn, Đối tượng ưu tiên, Thời gian chờ) (Điều 28, Điều 34).
|Tất cả các hoạt động ghép bộ phận cơ thể người đều phải được thực hiện thông qua hệ thống điều phối quốc gia theo hình thức ẩn danh giữa người cho và người nhận, trừ một số trường hợp hiến, ghép giữa những người là thành viên cùng huyết thống.
|Việc hiến mô, tạng của phạm nhân
|Chưa quy định
|Bổ sung quy định phạm nhân tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống cho người thân thích của phạm nhân. Không thực hiện việc lấy mô của phạm nhân dưới 18 tuổi.
|Điều kiện: Phải thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và đáp ứng các điều kiện quy định chặt chẽ trong Luật về hiến, ghép tạng sửa đổi năm 2026.
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