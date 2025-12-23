Trong 7 dự án xuất sắc nhất, hội đồng chuyên môn liên tục đặt ra những câu hỏi khó - về điểm khác biệt cốt lõi, tính khả thi triển khai, nguy cơ thiên lệch dữ liệu, an toàn - quyền riêng tư, và vai trò của con người trong vòng lặp quyết định. Điều đáng nói là các nhóm thí sinh đã phản hồi bằng một tinh thần “làm sản phẩm” rất rõ: không né tránh, không hô khẩu hiệu, mà đưa ra hướng cải tiến cụ thể, logic kỹ thuật rõ ràng và tầm nhìn mở rộng.

Những khoảnh khắc tại Vòng thi trực tiếp Vietnam AI Contest 2025. Ảnh: VLAB Innovation

Dưới đây là bức chân dung tổng kết 7 dự án, nêu bật giá trị sáng tạo, mức độ hoàn thiện và khả năng tạo tác động trong thực tiễn.

“Chiếc đèn học biết lắng nghe”: Phần cứng cùng AI tạo nên một “trợ lý học tập”

Một dự án chọn hướng đi khó nhưng giàu tiềm năng: tích hợp AI vào thiết bị vật lý - một chiếc đèn học thông minh có thể nhận giọng nói, trả lời câu hỏi trực tiếp, đồng thời hỗ trợ thói quen học tập lành mạnh như theo dõi khoảng cách ngồi học để bảo vệ mắt và gợi ý tư thế cho cột sống.

Điểm gây ấn tượng nằm ở cách dự án đặt câu hỏi “AI giúp gì cho học sinh ngay tại bàn học?”, thay vì làm một chatbot chung chung. Hội đồng đánh giá cao tư duy kết hợp phần cứng - phần mềm và khả năng tùy biến sản phẩm.

“La bàn nghề nghiệp” cho học sinh - sinh viên: AI không chỉ tư vấn, mà phải công bằng

Một dự án khác chạm vào nhu cầu rất lớn: đánh giá điểm mạnh/điểm yếu và gợi ý lộ trình nghề nghiệp phù hợp. Ở đây, mức độ hoàn thiện thể hiện qua lượng tính năng và khả năng “customized” cho người dùng - điểm được hội đồng ghi nhận. Dù còn nhiều không gian để chuẩn hóa kiểm định, dự án nổi bật vì dám bước vào vùng “khó” của AI: tính công bằng trong khuyến nghị.

“Nhật ký + trò chuyện”: AI chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng trải nghiệm riêng tư, gần gũi

Một dự án về sức khỏe tinh thần chọn lối thiết kế rất “đời”: thay vì chỉ chat, sản phẩm xây dựng hai lớp trải nghiệm: nhật ký hằng ngày và màn hình trò chuyện riêng. Hội đồng đánh giá đây là hướng sáng tạo trong tổ chức trải nghiệm người dùng – đặc biệt khi mục tiêu là học sinh, nhóm cần cảm giác an toàn và riêng tư. Ở góc nhìn truyền thông, đây là kiểu khác biệt đáng giá: AI không đóng vai “bác sĩ”, mà đóng vai “người đồng hành biết lắng nghe”, dựa trên dấu vết cảm xúc theo thời gian.

AI trong làm phim: Nơi đạo đức không phải phụ lục, mà là trung tâm thiết kế

Dự án thuộc mảng sáng tạo - điện ảnh cho thấy một thông điệp rõ ràng: AI có thể tạo hình ảnh, mô phỏng, gợi ý - nhưng cảm xúc và ý nghĩa là do con người quyết định. Hội đồng chúc mừng vì dự án “chín”, đồng thời đi thẳng vào câu hỏi lớn: rủi ro đạo đức trong làm phim có AI hỗ trợ là gì? Câu trả lời của thí sinh đáng chú ý vì không né tránh: họ nêu thẳng nguy cơ lạm dụng khuôn mặt/nhân dạng mà không xin phép, nguy cơ phụ thuộc vào AI và để AI thay thế phán đoán con người.

“Gia sư Robotics”: Chatbot chuyên ngành cho VEX/FTC - bước tiến từ AI đại trà sang AI tri thức

Nếu AI giáo dục thường dừng ở hỏi-đáp kiến thức phổ thông, dự án này đi sâu vào một ngách khó: robotics và thi đấu robot, nơi người học cần vừa lập trình, vừa hiểu logic robot, vừa nắm lý thuyết điều khiển. Hội đồng đánh giá cao tính thực tế, cấu trúc bài bản và định hướng mở rộng bằng dữ liệu.

AI sức khỏe tinh thần - phiên bản “an toàn trước, thông minh sau”

Một dự án khác về sức khỏe tinh thần gây ấn tượng mạnh ở điểm: đặt an toàn và đạo đức làm nền móng. Hội đồng ghi nhận việc đi khảo sát, phỏng vấn người thật; sử dụng LLM mã nguồn mở; chú ý thiết kế giao diện phù hợp cảm xúc. Chuyên gia đánh giá cao sự quan tâm tới cơ chế can thiệp. Đây là cách tiếp cận rất đáng khích lệ: AI không “đóng vai quyền lực”, mà đóng vai cầu nối an toàn.

“Huấn luyện viên thuyết trình”: AI không chỉ sửa ngôn ngữ, mà còn luyện “khán giả”

Dự án huấn luyện kỹ năng thuyết trình nổi bật bởi tính ứng dụng rộng: từ lớp học đến môi trường làm việc. Hội đồng đánh giá ý tưởng độc đáo, thiết thực; đồng thời chỉ ra hai bài toán cần xử lý nếu muốn sản phẩm đạt chuẩn: nhận dạng giọng nói tiếng Việt và tùy biến tích hợp API phù hợp.

Điểm thú vị nhất nằm ở phản hồi của thí sinh trước góp ý của chuyên gia: họ coi “khán giả” như một thấu kính bổ sung trong mô hình. Sản phẩm không chỉ kiểm tra ngữ pháp, mà còn đánh giá mức độ thu hút, độ rõ ràng; thậm chí có thể mô phỏng nhiều kiểu khán giả khác nhau trong chế độ trình diễn.

Một thế hệ dự án “AI làm được việc” - và làm đúng cách

GS. Thomas E.Patterson chia sẻ và nhận xét tại vòng Thuyết trình trực tiếp. Ảnh: VLAB Innovation

Nhìn tổng thể, 7 dự án xuất sắc của Vietnam AI Contest 2025 gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: AI Việt Nam đang bước vào những ngữ cảnh thật - từ bàn học, tư vấn nghề, chăm sóc sức khỏe tinh thần, robotics, kỹ năng giao tiếp đến công nghiệp sáng tạo. Các sản phẩm không chỉ dừng ở ý tưởng mà đã có giao diện, trải nghiệm và tư duy triển khai rõ ràng. Đặc biệt, tiêu chuẩn đạo đức - công bằng - an toàn được đặt làm nền tảng. Văn hóa phản biện, cải tiến cũng thể hiện rõ qua đối thoại thẳng thắn giữa hội đồng và thí sinh.

(Nguồn: VLAB Innovation)