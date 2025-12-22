Năm 2025 chứng kiến một bức tranh công nghệ nhiều gam màu đối lập, nơi những sản phẩm và xu hướng thắng lớn không chỉ đến từ đột phá mang tính cách mạng, mà còn từ các cải tiến đúng nhu cầu người dùng. Danh sách “chiến thắng” do Engadget bình chọn cho thấy công nghệ đang quay về giá trị cốt lõi: phần cứng tốt hơn, trải nghiệm thuận tiện hơn, dù AI vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt.

Máy chơi game Nintendo Switch 2. Ảnh: Engadget

Nintendo Switch 2 là ví dụ điển hình cho chiến lược “tiến hóa thay vì cách mạng”. Hãng điện tử Nhật Bản giữ lại gần như toàn bộ những gì làm nên thành công của Switch đời đầu, đồng thời nâng cấp thiết kế, hiệu năng và màn hình. Joy-Con gắn nam châm bền hơn, màn hình LCD 1080p HDR lớn hơn, hiệu năng mạnh hơn và dung lượng lưu trữ cơ bản tăng đã đủ để thuyết phục người dùng. Quan trọng hơn, Switch 2 tương thích với hầu hết thư viện game cũ, trong khi các bom tấn mới như Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4 hay sự hỗ trợ mạnh mẽ từ bên thứ ba giúp hệ máy này vượt kỳ vọng doanh số của chính Nintendo.

Nvidia hiện là công ty vốn hóa lớn nhất thế giới. Ảnh: Engadget

Nếu Switch 2 đại diện cho thành công ở mảng giải trí, NVIDIA tiếp tục là “người khổng lồ” không thể thay thế trong kỷ nguyên AI. Từ một hãng card đồ họa cho game thủ, NVIDIA trở thành trụ cột hạ tầng AI toàn cầu, với GPU được dùng để huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo. Giá cổ phiếu tăng hơn 1.200% trong 5 năm cho thấy canh bạc đặt vào xử lý song song đã mang lại trái ngọt, dù tương lai vẫn tiềm ẩn rủi ro khi các ông lớn công nghệ tự phát triển chip riêng.

Một “quán quân” khác của năm 2025 lại gây nhiều tranh cãi: giới tỷ phú công nghệ Mỹ. Dưới thời của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, những lãnh đạo công nghệ giàu nhất hưởng lợi lớn về chính sách, thuế và mức độ giám sát. Theo Oxfam, 10 tỷ phú giàu nhất Mỹ đã tăng thêm gần 700 tỷ USD tài sản chỉ trong một năm, phản ánh sự dịch chuyển quyền lực ngày càng rõ giữa công nghệ và chính trị.

Ở chiều ngược lại, AI video thắng lớn về độ phủ nhưng lại làm dấy lên nỗi lo xã hội. Các công cụ như Sora của OpenAI hay Veo của Google khiến video giả trở nên tràn lan, từ clip giải trí vô hại đến nội dung thao túng cảm xúc và chính trị. Dù hơn một nửa người Mỹ thừa nhận khó phân biệt thật - giả, AI video vẫn tiếp tục thống trị các nền tảng mạng xã hội, trở thành một phần không thể tránh khỏi của đời sống số.

Galaxy Z Fold 7 đạt doanh số ấn tượng so với các thế hệ tiền nhiệm. Ảnh: Engadget

Trong lĩnh vực thiết bị di động, Galaxy Z Fold 7 đánh dấu bước ngoặt của smartphone gập khi đạt kích thước và trọng lượng gần như một chiếc điện thoại truyền thống. Việc giảm độ dày, trọng lượng nhưng vẫn giữ màn hình lớn 8 inch, camera 200 MP và pin 5.000 mAh giúp dòng máy gập của Samsung tăng mạnh doanh số, mở ra giai đoạn mới cho thiết kế màn hình linh hoạt.

Bên cạnh đó, kính thông minh quay trở lại đầy bất ngờ. Nhờ tiến bộ về quang học, pin nhẹ và AI hỗ trợ tương tác rảnh tay, các sản phẩm như Meta Ray-Ban Display khiến khái niệm smart glasses không còn là “thảm họa thời trang” như Google Glass năm 2013, mà dần trở thành một phần trong hệ sinh thái thiết bị cá nhân.

Các phụ kiện gắn nam châm trên smartphone trở nên phổ biến hơn. Ảnh: Engadget

Một xu hướng ít hào nhoáng nhưng được đánh giá cao là sạc nhanh. Từ smartwatch, tablet cho đến xe điện, việc rút ngắn đáng kể thời gian sạc giúp thay đổi thói quen sử dụng hằng ngày. Công nghệ sạc siêu nhanh trên Pixel Watch 4, iPad Pro M5 hay các đột phá trong ngành xe điện cho thấy giá trị thực tế của những cải tiến tưởng chừng nhỏ.

Cuối cùng, nam châm, yếu tố tưởng như rất cơ bản, lại trở thành “người hùng thầm lặng”. Chuẩn Qi2 và các phụ kiện gắn nam châm trên Pixel hay iPhone giúp việc sạc, dựng máy và mang theo thiết bị tiện lợi hơn, nhấn mạnh rằng đôi khi chính những chi tiết nhỏ lại tạo ra khác biệt lớn trong trải nghiệm công nghệ.

(Theo Engadget)