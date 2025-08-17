Ngày 17/8, Thành ủy – UBND TP Đà Nẵng tổ chức khen thưởng Ban Chuyên án QB525 vì thành tích phát hiện, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 300kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, từ đầu năm 2025, Bộ đội biên phòng đã phát hiện đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn xuyên quốc gia. Ban Chuyên án QB525 được thành lập với sự phối hợp giữa Bộ đội biên phòng Quảng Trị, Đà Nẵng, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung cùng các lực lượng liên quan.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng (thứ 2 từ trái sang) và ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang) khen thưởng lực lượng phá án. Ảnh: H.G

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua Quảng Trị, đưa vào Đà Nẵng rồi tiếp tục đưa ra quốc tế. Nhóm tội phạm này có quy mô lớn, hoạt động manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Sau thời gian theo dõi, khoảng 2h sáng 15/8, các mũi trinh sát đồng loạt triển khai kế hoạch mật phục. Sau gần 7 giờ chờ đợi, đến 9h cùng ngày, hiệu lệnh được phát ra, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ vây ráp 2 ô tô chở nhóm đối tượng tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Quá trình vây ráp diễn ra đồng loạt, khiến các đối tượng bất ngờ nên chỉ trong vòng 7 giây, toàn bộ các mũi trinh sát đã khống chế được tình hình, bắt giữ 2 đối tượng N.T.L (trú tại phường Hòa Xuân) và Đ.B.H.C (trú tại phường An Khê, cùng TP Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ gồm 295,5kg ma túy các loại, xe ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng N.T.L, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 khẩu súng (1 súng AK, 1 súng tự chế) và 7 viên đạn.

Tang vật liên quan trinh sát thu giữ. Ảnh: A.T

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương chiến công xuất sắc của Ban Chuyên án QB525. Ông nhấn mạnh, nếu lượng ma túy này lọt ra ngoài xã hội thì hậu quả đối với người dân và an ninh trật tự sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Ông Triết cho rằng, vụ việc cho thấy tội phạm ma túy ngày càng manh động, liều lĩnh, trở thành thách thức lớn đối với lực lượng chức năng. Vì vậy, các lực lượng phải luôn thường trực, cảnh giác cao độ; đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân chung tay, trở thành “lá chắn thép” bảo vệ thành phố.

Từ chiến công trên, Thành ủy – UBND TP Đà Nẵng quyết định khen thưởng 8 tập thể, 22 cá nhân trực tiếp tham gia Ban Chuyên án QB525, với tổng số tiền 200 triệu đồng.