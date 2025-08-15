Ngày 15/8, Công an xã Ea Rốk cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lý Văn Phúc (29 tuổi) để điều tra tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Lý Văn Phúc (áo đen) bị khởi tố về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC

Lý Văn Phúc là người đầu tiên ở tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố tội "Sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 256a, Luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo Công an xã Ea Rốk, Lý Văn Phúc đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Mới đây đối tượng Phúc bị công an phát hiện có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và bị Công an xã Ea Rốk khởi tố, bắt tạm giam.