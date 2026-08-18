iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt trong vài tuần tới và được kỳ vọng là mẫu iPhone tốt nhất Apple từng sản xuất.

Tuy nhiên, những nâng cấp trên model mới có thể chưa đủ lớn để người dùng phải chờ đợi, đặc biệt khi một phiên bản iPhone kỷ niệm 20 năm với nhiều thay đổi lớn được đồn đoán xuất hiện vào năm 2027.

Các thế hệ iPhone gần đây chủ yếu được Apple nâng cấp theo hướng từng bước, khiến khác biệt giữa hai đời máy liên tiếp không quá lớn.

Vì vậy, nếu đang cân nhắc mua iPhone 17 Pro hay chờ iPhone 18 Pro, việc chờ đợi có thể không mang lại nhiều giá trị.

Những thay đổi dự kiến trên iPhone 18 Pro khó tác động đáng kể đến các tính năng cốt lõi hay cách người dùng sử dụng thiết bị hàng ngày.

Tuy nhiên, lịch sử iPhone cho thấy Apple đôi khi tạo ra những bước ngoặt lớn. iPhone X là một ví dụ khi sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, khiến iPhone 8 và các thế hệ trước nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Điều tương tự được dự đoán xảy ra vào 2027, khi Apple kỷ niệm 20 năm iPhone. Theo các tin đồn, hãng đang chuẩn bị một mẫu máy với nhiều thay đổi về thiết kế và công nghệ, có thể mở đầu giai đoạn mới của dòng smartphone này.

Nếu đang định mua iPhone 18 Pro vào cuối năm nay, đây là những lý do có thể khiến người dùng nên chờ thêm một năm.

Màn hình gần như không còn viền

Cựu nhà thiết kế Apple Jony Ive từng hình dung iPhone lý tưởng là một khối kính liền mạch. Mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm có thể hiện thực hóa ý tưởng này với màn hình cong lần đầu xuất hiện.

Theo các nguồn tin rò rỉ, cả bốn cạnh màn hình sẽ được bo cong, giúp giảm đáng kể phần viền có thể nhìn thấy.

Thiết kế Liquid Glass trên iOS cũng được cho là sẽ được tối ưu để các thành phần giao diện hòa hợp với phần cứng.

Thiết bị vẫn không phải một tấm kính hoàn toàn, nhưng khi nhìn vào màn hình, người dùng có thể có cảm giác đang tương tác với một khối kính liền mạch.

Loại bỏ nút bấm vật lý

iPhone phiên bản kỷ niệm 20 năm có thể loại bỏ hoàn toàn phím cứng. Ảnh: Foundry

Tin đồn Apple thay thế các nút bấm vật lý bằng nút cảm ứng xúc giác đã xuất hiện nhiều năm. Công nghệ màn hình cong có thể giúp ý tưởng này trở thành hiện thực trên iPhone kỷ niệm 20 năm.

Apple được cho là sẽ tích hợp nút thể rắn vào phần cạnh kính của máy, đồng thời nâng cấp Taptic Engine để tạo phản hồi xúc giác khi người dùng nhấn, tương tự nút Home trên iPhone 7.

Thiết kế này không chỉ tạo cảm giác hiện đại mà còn loại bỏ các khe hở vật lý, nơi bụi và xơ vải thường tích tụ.

Màn hình sống động hơn

Những thay đổi về thiết kế có thể không dừng ở màn hình cong và nút bấm xúc giác. iPhone 2027 được cho là sử dụng tấm nền OLED mỏng hơn, giúp tăng độ sáng nhưng tiêu thụ ít điện năng hơn.

Đáng chú ý, camera trước và cảm biến Face ID có thể được đưa xuống dưới màn hình, qua đó loại bỏ phần khoét trên màn hình.

Nếu Apple chưa thể giải quyết các thách thức kỹ thuật liên quan, hãng có thể chỉ thu nhỏ Dynamic Island thay vì loại bỏ hoàn toàn.

Pin 6.000 mAh

Pin là một trong những yếu tố được người dùng quan tâm khi mua smartphone. iPhone 17 Pro Max hiện có pin 5.088 mAh, lớn nhất trong lịch sử iPhone.

Mẫu máy kỷ niệm 20 năm có thể nâng dung lượng lên khoảng 6.000 mAh. Apple cũng đang nghiên cứu công nghệ cực dương silicon, cho phép tăng thời lượng sử dụng mà không cần tăng kích thước viên pin.

iPhone 2027 cũng có thể lần đầu hỗ trợ sạc không dây ngược, cho phép sạc các phụ kiện như AirPods bằng cách đặt chúng lên mặt lưng điện thoại.

Camera có thể tạo bước tiến lớn

Apple nhiều năm đầu tư vào khả năng chụp ảnh trên iPhone. Với mẫu máy kỷ niệm 20 năm, hãng có thể trang bị cảm biến LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) tự phát triển.

Công nghệ này cho phép mỗi điểm ảnh lưu trữ lượng ánh sáng khác nhau, qua đó giảm hiện tượng cháy sáng ở vùng sáng và mất chi tiết ở vùng tối.

Ảnh chụp vì vậy có thể giữ được nhiều chi tiết hơn và cân bằng tốt hơn giữa các vùng sáng, tối.

Chip mạnh hơn, hỗ trợ AI tốt hơn

iPhone kỷ niệm 20 năm nhiều khả năng tiếp tục được nâng cấp chip. Thiết bị có thể sử dụng A21 Pro, được cho là chip iPhone 2 nm thứ hai của Apple.

Chip mới có thể hỗ trợ bộ nhớ băng thông cao (HBM), giúp tăng tốc truyền dữ liệu giữa bộ nhớ và CPU, GPU.

Công nghệ này cũng phù hợp với các tác vụ AI xử lý trực tiếp trên thiết bị, giúp tăng tốc độ xử lý và giảm tiêu thụ năng lượng.

Apple cũng có thể sử dụng modem do hãng tự phát triển trên iPhone 2027. Công ty đã bắt đầu đưa chip kết nối di động dòng C vào một số thiết bị và được cho là sẽ mở rộng sang toàn bộ iPhone khi công nghệ này đạt hiệu năng tương đương hoặc vượt modem Qualcomm.

Giá có thể không tăng quá cao

Với hàng loạt nâng cấp, iPhone kỷ niệm 20 năm được dự đoán có giá cao hơn các thế hệ trước. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng máy vẫn thuộc dòng Pro trong thế hệ iPhone 2027, thay vì được xếp vào một phân khúc cao cấp hoàn toàn mới.

Apple vẫn có thể tăng giá nhưng mức tăng được dự đoán không quá lớn. Trong bối cảnh hãng được cho là sẽ ra mắt iPhone màn hình gập với giá khoảng 2.000 USD trong năm nay, Apple nhiều khả năng muốn duy trì khoảng cách giá rõ ràng giữa các dòng sản phẩm.

(Theo Macworld)