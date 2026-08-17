1. Kính cường lực kèm khung trợ dán

Dán màn hình từng là trải nghiệm phiền phức với nguy cơ bám bụi, nổi bọt khí hoặc lệch viền. Dù màn hình smartphone hiện nay bền hơn, nguy cơ trầy xước và nứt vỡ vẫn luôn hiện hữu.

Các bộ kính cường lực thế hệ mới đã khắc phục hoàn toàn nhược điểm này nhờ khung định hình tích hợp lẫy kéo (pull-tab).

Người dùng chỉ cần đặt khung lên màn hình đã vệ sinh sạch sẽ và rút tab dán. Cơ chế này vừa căn chỉnh khớp tuyệt đối, vừa hạn chế tối đa thời gian bề mặt keo tiếp xúc với không khí, ngăn bụi lọt vào bên trong.

2. Giá đỡ từ tính PopSocket MagSafe

Với một thiết bị kích thước lớn và trọng lượng nặng như iPhone 17 Pro Max, phụ kiện giá đỡ dạng nút bấm tích hợp MagSafe (chuẩn hít từ tính của Apple) giúp việc cầm nắm và thao tác một tay trở nên dễ dàng, chắc chắn hơn.

Phụ kiện này giảm nguy cơ rơi vỡ hoặc bị cướp giật trên đường, đồng thời đóng vai trò làm chân đế dựng máy khi xem video. Lực hút nam châm giữ phụ kiện bám chắc vào mặt lưng nhưng vẫn dễ dàng tháo rời khi cần.

3. Pin sạc dự phòng không dây Ugreen 10.000 mAh

Nhờ vòng nam châm MagSafe ở mặt lưng, các mẫu pin dự phòng không dây có thể hít chặt vào máy, duy trì quá trình nạp năng lượng ổn định ngay cả khi người dùng di chuyển liên tục mà không cần dây cáp vướng víu.

Mẫu pin dự phòng của Ugreen sở hữu dung lượng 10.000 mAh cùng công suất sạc không dây 20W, đủ khả năng nạp lại gần hai lần pin cho iPhone 17 Pro Max với tốc độ nhanh chóng.

4. Củ sạc nhanh Anker Nano II GaN 65W

Việc Apple không còn tặng kèm củ sạc trong hộp đòi hỏi người dùng phải tự trang bị. Củ sạc Anker Nano II 65W là giải pháp thay thế nhỏ gọn với kích thước chỉ khoảng 4,2 x 4,2 x 3,6 cm và trọng lượng 150 g, cùng thiết kế chân cắm có thể gập lại.

Nhờ ứng dụng vật liệu bán dẫn GaN (Gallium Nitride - gali nitrit), thiết bị có khả năng chịu điện áp cao hơn, tỏa ít nhiệt hơn và thu nhỏ đáng kể kích thước so với củ sạc silicon truyền thống.

Công suất 65W không chỉ hỗ trợ sạc nhanh tối đa cho iPhone mà còn đủ để cấp nguồn cho iPad và các dòng MacBook.

5. Đế sạc gập không dây Belkin 2 trong 1 (chuẩn Qi2)

Đế sạc gập của Belkin sử dụng chuẩn sạc không dây Qi2 (chuẩn sạc từ tính thế hệ mới), hỗ trợ công suất 15W cho iPhone. Lực hút từ tính cho phép xoay ngang máy để kích hoạt chế độ màn hình chờ (StandBy Mode).

Thiết bị cũng tích hợp sẵn đế sạc riêng cho tai nghe AirPods, hỗ trợ sạc đồng thời hai thiết bị. Ngoài hệ sinh thái Apple, chuẩn Qi2 còn tương thích linh hoạt với nhiều dòng máy Android khác.

(Theo Tom's Guide)