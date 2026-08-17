Điện thoại Samsung Galaxy từng nhận nhiều phàn nàn vì phần mềm cài sẵn không cần thiết (bloatware), quảng cáo gây phiền toái và tốc độ sạc chậm hơn so với một số đối thủ.

Dù vậy, đây vẫn là dòng thiết bị sở hữu nhiều tính năng bậc nhất trên thị trường Android hiện nay. Giao diện One UI tích hợp hàng loạt tiện ích độc quyền mà người dùng không thể tìm thấy trên các mẫu điện thoại Android khác.

Khi đã quen với các tiện ích chuyên sâu này, việc chuyển sang một dòng máy khác thường mang lại cảm giác hụt hẫng về mặt trải nghiệm.

Samsung sở hữu bộ tính năng độc quyền mà điện thoại Android khác không có. Ảnh: MUO

Thư mục bảo mật (Secure Folder)

Tính năng này tạo ra một không gian độc lập, mã hóa toàn bộ ứng dụng, hình ảnh và tập tin nhạy cảm. Người dùng có thể thiết lập mã PIN, mật khẩu hoặc dấu vân tay riêng biệt hoàn toàn với màn hình khóa chính.

Thư mục bảo mật cũng cho phép ẩn biểu tượng khỏi màn hình ứng dụng, giúp bảo vệ dữ liệu riêng tư tối đa.

Công cụ phân tích Wi-Fi (Wi-Fi Analyzer)

Được tích hợp sẵn trong hệ thống mà không cần cài thêm ứng dụng ngoài, công cụ này hỗ trợ kiểm tra và tối ưu mạng không dây trong gia đình.

Người dùng có thể đo cường độ tín hiệu để tìm điểm chết sóng, xác định vị trí đặt bộ phát sóng (router) tối ưu hoặc quét các kênh Wi-Fi xung quanh để chuyển sang băng tần ít tắc nghẽn nhất.

Chế độ máy tính để bàn Samsung DeX

Samsung DeX cho phép biến smartphone Galaxy thành máy tính cá nhân khi kết nối với màn hình rời hoặc TV thông qua dây cáp hoặc không dây.

Giao diện chuyển đổi sang dạng cửa sổ đa nhiệm, có thanh tác vụ (taskbar) và hỗ trợ chuột, bàn phím ngoài.

Người dùng có thể xử lý văn bản, duyệt web hoặc phát video độc lập lên màn hình lớn trong khi vẫn sử dụng điện thoại bình thường.

Bộ công cụ tùy biến Good Lock

Ứng dụng chính thức này mở rộng khả năng can thiệp sâu vào giao diện One UI mà không cần can thiệp quyền hệ thống (root máy).

Good Lock cung cấp các mô-đun riêng lẻ để thay đổi màn hình khóa, bảng thông báo, bàn phím ảo, bổ sung đồng hồ đo tốc độ mạng hoặc thiết lập tần số quét màn hình cho từng ứng dụng cụ thể.

Sao lưu đám mây tạm thời (Temporary Cloud Backup)

Samsung cung cấp dung lượng lưu trữ không giới hạn trên nền tảng đám mây Samsung Cloud trong 30 ngày hoàn toàn miễn phí.

Người dùng có thể sao lưu toàn bộ ảnh, video, danh bạ, tin nhắn, cài đặt hệ thống và dữ liệu Thư mục bảo mật khi chuyển sang thiết bị mới hoặc khôi phục cài đặt gốc.

Chế độ và Lịch trình (Modes and Routines)

Tính năng Modes and Routines trên điện thoại Samsung cho phép người dùng tự động hóa nhiều tác vụ thường nhật theo ngữ cảnh và thói quen sử dụng.

Cụ thể, Chế độ (Modes) là các cấu hình cài đặt sẵn giúp thay đổi trạng thái hoạt động của thiết bị theo từng tình huống. Samsung cung cấp một số tùy chọn mặc định như Ngủ (Sleep), Làm việc (Work) hay Tập luyện (Exercise), đồng thời cho phép người dùng tự tạo chế độ mới.

Mỗi chế độ có thể tự động thay đổi cài đặt hiển thị, cách nhận thông báo, cấu hình âm thanh và hình nền, giúp thiết bị thích ứng linh hoạt với từng hoạt động của người dùng.

Trong khi đó, Lịch trình (Routines) hoạt động theo quy tắc điều kiện "Nếu - Thì" (if-then). Người dùng có thể thiết lập nhiều chuỗi tự động hóa như: tự tăng âm lượng lên 80% khi kết nối tai nghe, kích hoạt chế độ tiết kiệm pin tùy chỉnh khi mức pin dưới 50% lúc ở ngoài nhà, hoặc phát âm thanh dự báo thời tiết ngay khi tắt chuông báo thức buổi sáng. Khả năng tùy biến vô hạn, tùy thuộc vào nhu cầu của từng người.

(Theo MUO)