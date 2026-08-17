Theo tờ Free Press Journal, nạn nhân tên Majid (sống tại Greater Noida, Ấn Độ) gặp nạn khi đang trên đường từ Ghaziabad về Dankaur.

Chiếc điện thoại để trong túi quần bất ngờ tỏa nhiệt dữ dội rồi phát nổ. Thiết bị này mới được mua khoảng một tháng trước tại trung tâm thương mại Grand Venice và hoạt động bình thường trước khi sự cố xảy ra.

"Sau tiếng nổ, các mảnh vỡ điện thoại văng ra xung quanh và quần áo của tôi cũng bắt lửa", Majid cho biết. Trong nỗ lực móc chiếc máy đang cháy ra khỏi túi, nạn nhân bị bỏng nặng ở hai bàn tay cùng nhiều vùng ở phần thân dưới và phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

Hình ảnh chiếc điện thoại Samsung bị hư hại nặng sau khi bốc cháy. Ảnh: Reddit

Dù model chính xác chưa được nhà sản xuất công bố do mức độ hư hại quá lớn, theo PhoneArena, hình ảnh cụm camera và khung máy còn sót lại gợi ý thiết bị nhiều khả năng là mẫu Galaxy S26. Hình ảnh hiện trường cho thấy khu vực gắn pin bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiệt lượng tỏa ra khiến một phần mặt kính lưng phía sau bị nóng chảy.

Nạn nhân đã gửi đơn khiếu nại tới Samsung Ấn Độ. Phía Samsung chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Về mặt kỹ thuật, pin lithium-ion trên các thiết bị di động có nguy cơ gặp hiện tượng thoát nhiệt (thermal runaway - phản ứng giải phóng năng lượng liên hoàn dưới dạng nhiệt, khó kiểm soát) nếu xảy ra đoản mạch bên trong, chịu tác động vật lý mạnh hoặc tiếp xúc với nguồn nhiệt cao. Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể bắt nguồn từ lỗi sản xuất, điều kiện môi trường hay ngoại lực tác động.

Đây là trường hợp thứ tư trong năm nay ghi nhận điện thoại dòng Galaxy bốc cháy. Hồi tháng 1, một chiếc Galaxy S25 Plus phát nổ khi đang cắm sạc. Kết quả điều tra sau đó xác định nguyên nhân do "ngoại lực tác động".

Đến tháng 5, người dùng Galaxy S24 tại Hàn Quốc bị phồng rộp da tay khi máy bất ngờ phát nổ lúc đang duyệt web.

Cũng trong tháng này, một người dùng Galaxy S25 FE tại Canada ghi nhận thiết bị bốc cháy khi sạc qua đêm bằng cáp chính hãng kèm củ sạc 20 W của bên thứ ba.

Các chuyên gia công nghệ nhận định sự cố cháy nổ pin trên smartphone hiện nay tương đối hiếm gặp nhờ các tiêu chuẩn kiểm soát an toàn nghiêm ngặt sau sự cố Note 7.

Trong thông cáo về một trường hợp trước đó, Samsung từng khẳng định luôn bảo đảm chất lượng và độ an toàn của hàng triệu thiết bị trên toàn cầu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với khách hàng để xác minh nguyên nhân cụ thể của từng sự việc đơn lẻ.

(Theo PhoneArena)