Không gì khó chịu bằng việc bật sưởi xe vào một buổi sáng lạnh giá nhưng thứ nhận lại chỉ là luồng gió lạnh. Tuy nhiên, phần lớn các sự cố mất sưởi trên ô tô đều quen thuộc với thợ sửa xe và không phải lúc nào cũng nghiêm trọng như nhiều người lo ngại.

Dưới đây là 7 nguyên nhân thường gặp nhất khiến hệ thống sưởi ô tô không hoạt động, kèm theo cách xử lý.

1. Động cơ chưa đủ nóng

Nếu bạn chỉ di chuyển quãng đường ngắn, đặc biệt vào mùa đông, động cơ có thể chưa đạt nhiệt độ làm việc. Khi đó, hệ thống sưởi chưa có đủ nhiệt để làm ấm khoang lái.

Cách xử lý: Để xe chạy làm nóng lâu hơn, có thể tới 10 phút tùy thời tiết.

2. Hỏng mô-tơ điều khiển cửa gió (blend door actuator)

Bộ phận này quyết định luồng gió đi qua két sưởi hay không. Khi bị lỗi, xe có thể chỉ thổi gió lạnh, hoặc nóng – lạnh không đều giữa các bên.

Cách xử lý: Thay mô-tơ điều khiển bị hỏng.

3. Thiếu nước làm mát

Hệ thống sưởi sử dụng nhiệt từ nước làm mát động cơ. Khi nước làm mát thấp, nhiệt truyền vào khoang xe sẽ không đủ. Tình trạng này thường do rò rỉ.

Cách xử lý: Châm thêm nước làm mát và khắc phục điểm rò rỉ.

4. Có khí lọt trong hệ thống làm mát

Sau khi thay hoặc xả nước làm mát, khí còn sót lại có thể chặn dòng chảy đến két sưởi, khiến hơi nóng yếu hoặc không có.

Cách xử lý: Xả khí đúng kỹ thuật.

5. Hỏng van hằng nhiệt (thermostat)

Nếu van hằng nhiệt bị kẹt ở trạng thái mở, động cơ sẽ không nóng lên đủ mức cần thiết. Dấu hiệu dễ nhận biết là kim nhiệt độ luôn thấp.

Cách xử lý: Thay van hằng nhiệt, thường kèm thay nước làm mát.

6. Hỏng két sưởi (heater core)

Đây là tình huống xấu nhất. Két sưởi nằm sâu trong táp-lô, khi bị tắc hoặc rò rỉ sẽ khiến xe mất sưởi hoàn toàn. Dấu hiệu thường là kính mờ và mùi ngọt trong cabin.

Cách xử lý: Thay két sưởi.

7. Lỗi quạt gió

Nếu không có luồng gió nào thổi ra, nguyên nhân có thể nằm ở mô-tơ quạt, điện trở, cầu chì hoặc rơ-le.

Cách xử lý: Kiểm tra hệ thống điện hoặc thay mô-tơ quạt.

Theo các kỹ thuật viên, phần lớn sự cố sưởi xe là những lỗi quen thuộc, dễ xử lý. Chỉ cần chẩn đoán đúng nguyên nhân, người dùng hoàn toàn có thể nhanh chóng lấy lại hệ thống sưởi hoạt động bình thường, kịp thời cho những ngày lạnh giá.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!