Những ngày gần đây, trên các diễn đàn và mạng xã hội về ô tô xe máy xuất hiện nhiều thắc mắc xoay quanh việc một số người tham gia giao thông cho biết bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra không chỉ giấy tờ xe, giấy phép lái xe... mà còn yêu cầu xuất trình giấy khám sức khỏe.

Thông tin này nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi cũng như ý kiến trái chiều từ cánh tài xế. Một số người tỏ ra lo lắng, thậm chí hiểu rằng từ đầu năm 2026 có quy định mới là giấy khám sức khỏe sẽ trở thành loại giấy tờ bắt buộc phải mang theo khi ra đường và nếu không có thì có thể bị phạt nặng.

Vậy thực tế quy định của pháp luật ra sao? Và người điều khiển ô tô, xe máy khi ra đường cần phải mang theo mình những loại giấy tờ bắt buộc nào?

CSGT có được kiểm tra giấy khám sức khoẻ của người lái ô tô, xe máy hay không? Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quy định rõ về điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trong đó, pháp luật nêu cụ thể những giấy tờ mà người lái xe bắt buộc phải mang theo và xuất trình khi được kiểm tra, bao gồm:

Thứ nhất, giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực, kèm theo bản gốc giấy xác nhận của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp phương tiện đang được thế chấp;

Thứ hai, giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển;

Thứ ba, chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật (đối với các phương tiện thuộc diện phải đăng kiểm);

Thứ tư, chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Trường hợp giấy tờ trên đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử (VNeID; VNeTraffic) thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử, không bắt buộc phải mang bản giấy.

Liên quan đến nhiều ý kiến cho rằng CSGT yêu cầu kiểm tra cả giấy khám sức khoẻ của tài xế, đại diện Cục CSGT khẳng định rõ: "Lực lượng CSGT trên đường không kiểm tra giấy khám sức khỏe của người điều khiển phương tiện".

Tuy vậy, theo đại diện Cục CSGT, trong một số trường hợp cần thiết như phải xác định điều kiện sức khỏe của người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn hoặc vụ việc khác… lực lượng chức năng sẽ tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra để xác thực thời điểm điều khiển phương tiện sức khỏe của người lái xe có đảm bảo hay không.

Trong những tình huống này, việc xác minh không đồng nghĩa với kiểm tra hành chính thông thường trên đường. Các cơ quan chức năng sẽ áp dụng quy trình nghiệp vụ như trưng cầu giám định, thu thập hồ sơ y tế, hoặc các tài liệu liên quan để làm rõ yếu tố sức khỏe của người điều khiển phương tiện phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Nói cách khác, giấy khám sức khỏe chỉ là một yếu tố phục vụ công tác xác minh trong các vụ việc cụ thể, chứ không phải giấy tờ để CSGT dừng xe và kiểm tra đại trà.

Từ thông tin chính thức của Cục CSGT có thể khẳng định: người tham gia giao thông không cần mang theo giấy khám sức khỏe khi lưu thông bình thường. Việc hiểu đúng quy định sẽ giúp người dân yên tâm hơn, đồng thời tránh lan truyền những thông tin chưa chính xác gây hoang mang dư luận.

Các chuyên gia về pháp lý cho rằng, trong bối cảnh pháp luật giao thông liên tục được cập nhật, người dân được khuyến nghị theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống để nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, thay vì chỉ dựa vào những chia sẻ rời rạc trên mạng xã hội.

