Con trai tôi năm nay 20 tuổi, đang học đại học và tôi đang muốn cho cháu lấy giấy phéo lái xe ô tô ngay trong năm tới. Câu chuyện học lái xe tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến tôi phân vân nhiều hơn tôi nghĩ: nên học lái xe số sàn hay số tự động.

Người trẻ nên học lái xe số tự động hay số sàn? Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Hơn chục năm trước, khi tôi học lái xe, có chia bằng B1 và B2 và hạng B1 còn chia rõ số sàn và số tự động. Còn hiện nay, tất cả gộp lại chỉ còn bằng B dành cho xe con, nhưng cũng chia rõ số sàn/số tự động với quyền hạn khác nhau.

Xét đúng nhu cầu của con tôi chủ yếu lái xe cá nhân, phục vụ gia đình thì xe số tự động rõ ràng thuận tiện. Số tự động lái nhàn, dễ làm quen, nhất là khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Với người mới, việc không phải xử lý côn, số giúp giảm áp lực, tập trung hơn vào quan sát và xử lý tình huống. Bản thân xe của gia đình tôi hiện nay cũng là xe số tự động.

Thế nhưng, tôi vẫn phân vân khi nghe nhiều người khuyên nên học số sàn cho "chắc tay". Học số sàn giúp hiểu rõ cách vận hành của ô tô, rèn phản xạ và sẵn sàng lái được mọi loại xe, kể cả xe dịch vụ. Nói cách khác, cũng là bằng hạng B nhưng chạy xe số sàn sẽ có trình độ cao hơn, yên tâm khi ra đường sau này.

Đến nay tôi vẫn khá lưỡng lự trước khi đăng ký cho cháu và mong muốn nhận được tư vấn từ những độc giả có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!

Độc giả Bích Hạnh (Long Biên, Hà Nội)

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!