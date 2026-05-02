Ốc Thanh Vân từng là thủ khoa kép hai trường.

Ốc Thanh Vân từng khiến bạn bè đồng trang lứa nể phục khi đỗ thủ khoa đầu vào ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh ở Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM) và khoa Thanh nhạc tại Cao đẳng Sư phạm.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật (mẹ là giảng viên thanh nhạc), Ốc Thanh Vân sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và quyết định theo đuổi con đường diễn xuất và lồng tiếng. Trong suốt sự nghiệp, Ốc Thanh Vân đã chứng minh danh hiệu thủ khoa là hoàn toàn xứng đáng khi đảm nhận tốt mọi vai trò từ diễn viên kịch nói, diễn viên điện ảnh đến MC truyền hình.

Midu vừa là thủ khoa, vừa là á khoa 2 trường.

Năm 2007, Midu (Đặng Thị Mỹ Dung) gây sốt khi cùng lúc đỗ thủ khoa Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM và Á khoa ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Kiến trúc TPHCM. Dù có thời điểm vướng phải tin đồn bỏ bê việc học để tham gia đóng phim, Midu đã đập tan dư luận bằng tấm bằng cử nhân năm 2013. Hiện cô là giảng viên ngành Mỹ thuật công nghiệp tại Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH).

Hoàng Thùy Linh là thủ khoa ngành Đạo diễn truyền hình.

Hoàng Thùy Linh từng có 7 năm theo học ngành múa tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 2006, cô xuất sắc đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình của Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội.

Thành tích này chính là nền tảng giúp Hoàng Thùy Linh có tư duy hình ảnh cực kỳ nhạy bén trong các sản phẩm âm nhạc sau này. Vượt qua những biến cố lớn trong sự nghiệp, cô đã vươn mình trở thành nghệ sĩ hàng đầu với hàng loạt giải thưởng như Cống hiến hay giành giải Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất châu Á của MAMA.

Đinh Ngọc Diệp từng là thủ khoa báo chí, sau đó lấn sân điện ảnh.

Diễn viên, người mẫu Đinh Ngọc Diệp từng là thủ khoa đầu vào khối D khoa Báo chí - Truyền thông của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Xuất thân là một phóng viên, cô sở hữu tư duy sắc bén và khả năng ngôn ngữ linh hoạt.

Khi chuyển hướng sang nghệ thuật, Đinh Ngọc Diệp nhanh chóng gặt hái thành công qua các vai diễn trong Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến hay Người bất tử. Hiện nay, cô lui về hậu phương để hỗ trợ chồng là đạo diễn Victor Vũ trong vai trò nhà sản xuất.

Bảo Hân vụt sáng từ ghế nhà trường

Bảo Hân sinh năm 2000, đỗ thủ khoa ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình của Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội năm 2018. Ngay khi còn là sinh viên năm thứ 2, cô đã "làm mưa làm gió" khắp màn ảnh nhỏ với vai Ánh Dương trong phim Về nhà đi con.

Dù sớm nổi tiếng và nhận được nhiều lời mời đóng phim, Bảo Hân vẫn duy trì thái độ cầu thị và ưu tiên việc học tại trường. Đối với cô, danh hiệu thủ khoa không phải là đích đến mà là động lực để cô không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, tránh cái bẫy "nổi tiếng ảo".

Diễn viên Lương Thanh

Khác với nhiều đồng nghiệp sinh ra trong gia đình nghệ thuật, Lương Thanh phải đối mặt với sự phản đối từ gia đình khi quyết tâm theo đuổi đam mê. Tuy nhiên, cô gái quê Thanh Hóa đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn bằng vị trí thủ khoa đầu vào ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình của Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội năm 2014.

Sở hữu gương mặt trong sáng cùng khả năng hóa thân đa dạng, Lương Thanh dần khẳng định vị trí qua các bộ phim "giờ vàng" của VTV như: Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái... Từng bị nhận xét là "một màu", Lương Thanh đã nỗ lực thay đổi bằng những vai diễn phản diện đầy góc cạnh, minh chứng cho tư duy của một thủ khoa không ngại thử thách.

"Bà mối" Cát Tường có bảng thành tích học tập đáng nể.

Nghệ sĩ Cát Tường sinh năm 1978 là thủ khoa đầu vào lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh khóa 1 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM khóa 1996-2000. Đây là khóa học "vàng" sản sinh ra nhiều nghệ sĩ tài danh, trong đó có diễn viên Tiết Cương là bạn cùng lớp với cô.

Không chỉ giỏi diễn xuất, Cát Tường còn từng giành giải Ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM năm 1996. Sự đa tài giúp cô trụ vững trong nghề suốt gần 3 thập kỷ. Khán giả nhớ đến cô không chỉ qua những vai diễn sắc sảo trên sân khấu kịch hay phim truyền hình mà còn bởi danh xưng "bà mối quốc dân" từ chương trình Bạn muốn hẹn hò.

Minh Dũng

