Một ngôi nhà có bố cục hợp lý không chỉ mang lại sự thoải mái cho người ở, mà còn có thể tạo nên “trường năng lượng” tích cực, ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của cả gia đình.

1. Cửa chính - ‘miệng nạp khí’ của ngôi nhà

Cửa chính là nơi đón khí, cũng là điểm khởi đầu của toàn bộ dòng năng lượng vận hành trong không gian sống. Theo phong thủy, cửa chính đối diện thẳng thang máy, cầu thang hay hành lang dài sẽ tạo nên “xuyên đường sát” - dòng khí lao thẳng, dễ cuốn trôi năng lượng tốt.

Trên thực tế, thiết kế kiểu này còn gây gió lùa mạnh, khiến người ở dễ mệt mỏi hoặc cảm thấy bất an.

Giải pháp rất đơn giản là tạo một lớp “đệm khí” bằng vách ngăn, bình phong hoặc kệ trang trí. Nếu có thêm chậu cây xanh như kim tiền, phát tài hay trầu bà đặt gần cửa, ngôi nhà vừa lọc được không khí, vừa tăng cảm giác sinh động và cát khí.

Không gian phòng khách sáng và thoáng giúp dòng khí lưu thông, mang lại cảm giác cởi mở và hút sinh khí vào nhà. Ảnh: Baidu

2. Phòng khách - sáng sủa, rộng thoáng để tụ tài

Phòng khách là bộ mặt của ngôi nhà, nơi tụ hội cả khí vận và nhân khí. Không gian này cần sáng, thoáng và gọn gàng bởi theo tâm lý học môi trường, ánh sáng và trật tự ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, cảm xúc và khả năng giao tiếp của con người.

Sofa nên tựa vào tường để có “chỗ dựa” vững vàng, tượng trưng cho sự ổn định trong công việc và cuộc sống.

Hãy chọn ánh sáng ấm, sắp xếp nội thất theo hình chữ L hoặc U để tạo cảm giác quây quần, tránh để gương chiếu thẳng vào cửa chính - dễ khiến tài khí bị “phản xuất”.

3. Phòng ngủ - giấc ngủ yên, vận khí vững

Giường ngủ là tâm điểm năng lượng của phòng. Trong quan niệm Á Đông, giường không nên đặt đối diện cửa ra vào hoặc gương soi bởi điều này vừa gây mất riêng tư, vừa khiến người nằm có cảm giác bị “nhìn”, ảnh hưởng tới giấc ngủ sâu.

Tốt nhất nên để đầu giường tựa chắc vào tường, tránh trống trải phía sau. Màu sắc nên dịu nhẹ như trắng ngà, be, xám nhạt để giảm kích thích thị giác.

Giường kê vững vào tường, tránh gương chiếu thẳng giúp giấc ngủ sâu và giữ năng lượng an ổn. Ảnh: Baidu

Điểm đáng lưu ý khác là tuyệt đối không nên biến gầm giường thành kho chứa đồ, bởi dòng khí ứ đọng lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến cả giấc ngủ lẫn sức khỏe.

4. Bếp - cân bằng thủy hỏa, giữ vững tài khố

Trong phong thủy, bếp tượng trưng cho tài lộc. Bếp (hỏa) và bồn rửa (thủy) nếu đặt đối diện sẽ tạo ra “thủy hỏa tương xung”, dễ khiến gia đình lục đục hoặc hao tài.

Về mặt thực tế, khoảng cách quá gần cũng khiến hơi nước, dầu mỡ dễ bám, tăng nguy cơ cháy nổ và khó vệ sinh.

Giải pháp hợp lý là bố trí bếp và bồn rửa theo hình chữ L hoặc song song, giữ khoảng cách an toàn. Nhà bếp cần đủ ánh sáng và thông gió; tủ lạnh không nên đặt đối diện bếp nấu để tránh xung nhiệt. Một không gian bếp sáng, sạch, thơm mát luôn là biểu tượng của sự sung túc.

5. Phòng tắm - giữ sạch khí, ngăn ẩm mốc

Phòng tắm là nơi xả trọc khí nên tránh đặt đối diện cửa chính, bếp hoặc phòng ngủ. Về mặt khoa học, đây cũng là không gian có độ ẩm cao, dễ phát tán vi khuẩn và mùi hôi nếu thông khí không tốt.

Để khắc phục, hãy đóng cửa phòng tắm thường xuyên, lắp quạt hút ẩm và giữ khô ráo. Một chậu cây nhỏ như lưỡi hổ hoặc dương xỉ vừa hút ẩm, vừa thanh lọc không khí. Ánh sáng trắng sáng giúp không gian sạch sẽ, khô thoáng hơn.

6. Góc làm việc - chọn vị trí ‘Văn Xương’ để công danh thăng tiến

Trong phong thủy, “Văn Xương” là vị trí giúp thúc đẩy học hành và công danh. Tùy theo năm sinh, góc Văn Xương của mỗi người có thể ở Đông Bắc, Tây Nam, Tây, Bắc hoặc Nam, đây là các hướng thường được coi là ‘tụ khí tri thức’ trong phong thủy học.

Nếu không tra mệnh, gia chủ có thể chọn bố trí góc làm việc ở hướng Bắc hoặc Đông Bắc, nơi được coi là khu vực tụ khí tri thức và sáng tạo.

Không gian học tập hay làm việc nên yên tĩnh, có ánh sáng tự nhiên và “chỗ dựa” phía sau như tường hoặc tủ sách. Theo tâm lý học, khi lưng hướng ra khoảng trống, con người dễ mất tập trung và cảm thấy thiếu an toàn.

Bàn làm việc nên hướng ra cửa hoặc cửa sổ, tầm nhìn thoáng nhưng không bị gió chiếu thẳng. Một chiếc đèn bàn ánh sáng ấm, cùng chậu cây nhỏ như trúc cảnh hoặc tháp Văn Xương, sẽ giúp gia chủ duy trì năng lượng tích cực, tăng khả năng sáng tạo.

7. Ban công - nơi đón nắng, hút khí, dẫn tài vào nhà

Ban công là “lá phổi” của ngôi nhà, nơi đón nắng, gió và nguồn năng lượng mới. Nếu để bừa bộn, ẩm thấp, ánh sáng khó lọt vào, dòng khí tốt cũng bị cản trở.

Hãy giữ ban công sạch sẽ, gọn gàng, hạn chế phơi đồ quá nhiều. Trồng thêm cây xanh như trầu bà, phú quý, trúc mây để tăng sinh khí. Không đặt rác hay đồ hỏng ngoài ban công bởi đó là cách nhanh nhất khiến năng lượng tốt “tự động rời đi”.

Phong thủy không phải chuyện tâm linh mơ hồ mà là khoa học ứng dụng của không gian sống. Khi hiểu đúng và áp dụng khéo léo, phong thủy trở thành nghệ thuật cân bằng giữa ánh sáng - khí - nước - con người. Một vài thay đổi nhỏ trong bố cục nhà ở đôi khi lại mang đến đổi thay lớn cho tinh thần, sức khỏe và vận khí.

Theo Baidu