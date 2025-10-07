Trong phong thủy Á Đông, cửa chính là "miệng nạp khí" của ngôi nhà, nơi tài lộc và may mắn đi vào. Cách bố trí không gian quanh cửa, dù chỉ là tấm gương nhỏ hay chậu cây cảnh, đều có thể ảnh hưởng đến dòng năng lượng trong nhà.

Quy tắc vàng '3 thấy - 3 không thấy'

Trong phong thủy dân gian Trung Hoa có câu: “Khai môn tam kiến, gia hưng nhân vượng; tam bất kiến, họa tòng môn nhập”, nghĩa là 3 điều nên thấy giúp nhà thịnh vượng, 3 điều không nên thấy giúp tránh điều bất lợi.

Ba điều nên thấy là ánh sáng - vật phẩm - ngăn nắp. Khi mở cửa, điều đầu tiên nên đón là ánh sáng và sự sáng sủa. Một không gian tiền sảnh đủ sáng, thông thoáng, tránh tối tăm hay ẩm thấp sẽ giúp khí lưu thông tốt hơn, tạo cảm giác cởi mở, dễ chịu.

Kế đến là những vật phẩm trang trí. Đó có thể là bình hoa tươi, bức tranh màu sắc phối nhẹ nhàng hoặc một chậu cây xanh nhỏ. Chúng không chỉ trang trí mà còn mang năng lượng tích cực, giúp “dẫn khí lành” vào nhà.

Cách bố trí không gian quanh cửa nhà có thể ảnh hưởng đến dòng năng lượng trong nhà. Ảnh: Baidu

Cuối cùng là sự ngăn nắp. Giày dép, túi xách, ô dù nên cất trong tủ, tránh bừa bộn ngay cửa. Không gian gọn gàng đồng nghĩa với dòng năng lượng lưu chuyển dễ dàng - đó chính là nền tảng của phong thủy tốt.

Ba điều không nên thấy là gương - bếp - cầu thang. Theo phong thủy, gương đối diện cửa chính là đại kỵ vì có thể "phản tài khí". Nếu cần đặt gương, nên treo ở tường bên, vừa mở rộng không gian vừa tránh xung đối trực tiếp.

Thứ hai là bếp hoặc nhà vệ sinh. Mở cửa thấy bếp dễ hao tài, gặp nhà vệ sinh lại dễ sinh uế khí, ảnh hưởng sức khỏe và hòa khí gia đình.

Cuối cùng, cầu thang hoặc vật sắc nhọn hướng thẳng cửa cũng nên tránh. Theo quan niệm xưa, đó là thế “khí tán - sát khí xung môn”, khiến tài lộc khó tụ và tinh thần dễ bất an.

Huyền quan giữ vận khí

Trong phong thủy, huyền quan là khu vực ngay sau cửa chính - nơi khí từ ngoài vào được “tiếp nhận” trước khi lan tỏa vào các phòng khác. Nếu cửa chính là nơi “đón khí” thì huyền quan cùng phòng khách chính là nơi khí tụ lại, được điều hòa và giữ lại, quyết định tài vận, sức khỏe và sự hòa hợp trong gia đình.

Để không gian này phát huy tối đa năng lượng tích cực, mọi chi tiết bài trí đều cần cân nhắc kỹ. Thảm không chỉ để lau chân mà trong phong thủy còn là "tấm lọc năng lượng" đầu tiên của ngôi nhà. Chọn màu thảm phù hợp với hướng cửa sẽ giúp cân bằng ngũ hành:

Cửa hướng Đông hoặc Đông Nam (Mộc): xanh, đen.

Cửa hướng Nam (Hỏa): đỏ, cam.

Cửa hướng Tây, Tây Bắc (Kim): trắng, vàng kim.

Cửa hướng Bắc (Thủy): xanh nước biển.

Cửa hướng Tây Nam, Đông Bắc (Thổ): vàng, nâu đất.

Một tấm thảm hợp hướng không chỉ mang lại cảm giác ấm cúng, mà còn tượng trưng cho “bước đầu thuận lợi” cho gia đình.

Bố trí huyền quan và phòng khách hợp phong thủy giúp điều hòa năng lượng, mang lại tài vận và sự hài hòa cho cả gia đình. Ảnh: Baidu

Ví dụ khác như gương, vừa giúp mở rộng không gian, vừa phản chiếu ánh sáng nhưng phải đặt khéo: bên tường, tránh đối diện cửa chính hay cửa sổ. Gương tròn hoặc vuông tượng trưng cho sự viên mãn và ổn định, góp phần điều hòa khí trong nhà.

Tủ giày, nơi mang theo bụi bẩn và năng lượng bên ngoài, nên kín đáo, có cửa đóng, không cao quá đầu người và tránh hướng thẳng ra cửa chính. Một tủ giày gọn gàng không chỉ giữ nhà sạch mà còn giúp “khí thanh” lưu lại nơi tiền sảnh.

Sofa, trung tâm của phòng khách, nên tựa lưng vào tường để tạo thế vững chãi, biểu trưng cho “hậu thuẫn vững vàng, quý nhân phù trợ”. Phía trước sofa giữ khoảng trống sáng sủa, gọi là “minh đường khai quang”, để khí lưu thông thuận lợi. Nếu phía sau sofa không có tường, gia chủ có thể dùng tủ thấp hoặc bình phong để “tạo núi giả”, cân bằng năng lượng và làm không gian thêm ấm cúng.

Bếp tụ hỏa - ngủ dưỡng khí

Bếp là nơi “tụ hỏa sinh tài”, tượng trưng cho nguồn sống và tài vận của gia đình. Vì vậy, bếp không nên đặt đối diện cửa chính hoặc cửa nhà vệ sinh.

Lửa và nước xung khắc nên bếp và bồn rửa cũng không nên đối nhau. Tốt nhất, nên bố trí bếp ở vị trí thoáng, có ánh sáng tự nhiên và mặt sau dựa tường chắc chắn.

Phòng ngủ lại cần yếu tố “tĩnh”. Giường nên có điểm tựa, tránh đối gương, không nằm dưới xà ngang hoặc đèn chùm nặng. Ánh sáng dịu, màu tường ấm sẽ giúp cân bằng tinh thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tạo cảm giác bình an.

Ngày nay, nhiều chuyên gia thiết kế nội thất xem phong thủy là nghệ thuật tổ chức không gian theo cảm xúc và năng lượng sống chứ không phải chuyện tâm linh huyền bí.

Một ngôi nhà “hợp phong thủy” đơn giản là nơi con người thấy dễ chịu, gió và ánh sáng lưu thông tự nhiên, màu sắc hài hòa, bố cục gọn gàng.

Như lời một kiến trúc sư Trung Quốc từng chia sẻ: “Phong thủy tốt không nằm ở chỗ đặt thêm bùa hay vật phẩm mà ở cách chúng ta sắp xếp để năng lượng trong nhà chảy đúng hướng”.

Theo Baidu