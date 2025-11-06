Chiều nay, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí đề cập đến thông tin hơn 15.000 người nước ngoài, trong đó có công dân Việt Nam, đã chạy sang Thái Lan sau chiến dịch truy quét các ổ lừa đảo trực tuyến của giới chức Myanmar.

Thông tin về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, tính đến ngày 22/10 có khoảng 70 công dân Việt Nam di chuyển sang Thái Lan do các cơ quan chức năng Myanmar mở chiến dịch truy quét các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Hai đại sứ quán đã chủ động làm việc với cơ quan chức năng hai nước sở tại để tìm hiểu thông tin, phối hợp sàng lọc, xác minh theo quy định của nước sở tại và pháp luật Việt Nam.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại hai nước lập tức phối hợp với cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết, hỗ trợ đưa công dân về nước sớm nhất có thể.

Bình luận thêm về chống lừa đảo trực tuyến, người phát ngôn cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý, quản lý viễn thông và an ninh mạng nhằm tạo công cụ hữu hiệu để ngăn chặn các vi phạm trên không gian mạng, hướng đến môi trường mạng an toàn và minh bạch vì người dân.

Bà Hằng nhắc đến hoạt động đa phương quan trọng nhất trong năm đó là Việt Nam đăng cai lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

"Việt Nam đã thể hiện rất rõ hành động chung tay cùng Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên chống lại những diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian gần đây thông qua lễ mở ký Công ước Hà Nội và các hội nghị cấp cao vừa qua", người phát ngôn nói.

Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành, cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân Việt Nam và đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao ở các nước.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo dõi sát tình hình, chuẩn bị phương án cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại để triển khai kịp thời biện pháp bảo hộ công dân.