Bộ Nội vụ hôm nay tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hơn 100 doanh nghiệp tham dự hội nghị lần này là những đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho đất nước mà còn góp phần thay đổi đáng kể đời sống vật chất, tinh thần của hàng trăm nghìn gia đình.

Hằng năm, lượng kiều hối khoảng 6-7 tỷ USD được gửi về Việt Nam, tương đương với giá trị xuất khẩu của nhiều ngành công nghiệp chủ lực, tạo động lực quan trọng cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc đưa người Việt đi làm việc ở nước ngoài còn là một hoạt động đối ngoại về nguồn nhân lực, thể hiện hình ảnh người lao động Việt Nam cần cù, sáng tạo và có tay nghề cao. Việt Nam hiện có hơn 60% dân số trong độ tuổi lao động, với hơn 53 triệu người làm việc ở nhiều lĩnh vực, tạo nguồn cung nhân lực dồi dào cho thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như tình trạng thu phí cao, thiếu minh bạch, khiến người lao động chịu nhiều thiệt thòi. Công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, định hướng ở cơ sở còn hạn chế; kỹ năng và trình độ ngoại ngữ của lao động chưa đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập.

Ông Thắng khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường giám sát doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi người lao động và nâng cao uy tín nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Cần xử lý nghiêm hành vi lừa đảo, môi giới

Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, đại diện Bộ Ngoại giao thẳng thắn nhìn nhận, việc chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là chưa đủ hiệu quả, bởi nhiều vấn đề gốc rễ vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Công tác quản lý hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hiện vẫn còn nhiều bất cập. Một số tổ chức, cá nhân không có chức năng nhưng vẫn quảng cáo, thu tiền, tuyển chọn người lao động trái phép, gây ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đã tiếp nhận và xác minh nhiều vụ việc liên quan đến lĩnh vực này.

Đại diện Bộ Ngoại giao cũng chỉ ra việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chưa thực sự đồng bộ; hệ thống dữ liệu về lao động làm việc ở nước ngoài còn thiếu liên thông.

Hàng trăm doanh nghiệp tham dự hội nghị

“Cần xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý, các địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để theo dõi, bảo vệ quyền lợi người lao động một cách hiệu quả”, vị đại diện nêu rõ.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động vẫn chưa được triển khai bài bản, dẫn đến việc người dân dễ bị lừa bởi các thông tin tuyển dụng sai sự thật, đặc biệt trên mạng xã hội.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho rằng, trong thời gian tới, các cơ quan liên quan cần xây dựng chiến lược tổng thể về quản lý người lao động Việt Nam ở nước ngoài, gắn kết với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Việc giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải được thực hiện thường xuyên, công khai, minh bạch về chi phí và hợp đồng.

Đặc biệt, cần xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, môi giới, đưa người lao động ra nước ngoài làm việc trái quy định pháp luật, đặc biệt là qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Bên cạnh đó, vị đại diện Bộ Ngoại giao cũng đề xuất nghiên cứu thiết lập hệ thống quản lý và phản ánh trực tuyến để người lao động có thể gửi kiến nghị, phản hồi trực tiếp tới cơ quan quản lý.

Đồng thời, tăng cường các thỏa thuận lao động song phương, hướng tới các mô hình hợp tác “không thu phí” hoặc “phí thấp”, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

“Phát triển thị trường lao động ngoài nước phải gắn với bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động”, đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định.