Ngày 25/5, ông Nguyễn Văn Đang, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì của Hộ kinh doanh L.H. (tại đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) do bà N.Đ.H.L. làm chủ cơ sở.

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại cơ sở trên, đến chiều 25/5 đã ghi nhận 75 trường hợp nhập viện điều trị với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt.

Trong đó, Bệnh viện Trung tâm tỉnh Gia Lai tiếp nhận 46 ca, Trung tâm Y tế Quy Nhơn 14 ca, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 7 ca, Bệnh viện Bình Định 3 ca, Bệnh viện Trung ương Quy Hòa 3 ca và Trung tâm Y tế Tuy Phước 2 ca.

Qua theo dõi, đa số bệnh nhân hiện sức khỏe đã ổn định, các triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu giảm. Nhiều bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và có thể ăn uống nhẹ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở bánh mì L.H. đã tạm ngừng hoạt động để tập trung điều trị, thăm hỏi các bệnh nhân. Đáng chú ý, trong số các trường hợp nhập viện có cả chủ cơ sở L.H.

Lực lượng chức năng ghi nhận các nguyên liệu phục vụ chế biến bánh mì gồm thịt xá xíu, chả da bao, chả thủ, chả lụa, pa tê, sốt bơ trứng gà tươi, dưa chua, dưa leo và nước chan xì dầu.

Trong đó, chả da bao và chả thủ được xác định có nguồn gốc từ Công ty H.T.F. (tỉnh Tây Ninh). Riêng các nguyên liệu như thịt thưng, pa tê, sốt bơ trứng gà tươi và dưa chua do cơ sở tự chế biến tại nhà rồi vận chuyển đến điểm bán.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, các nguyên liệu chế biến phục vụ bán hàng trong ngày 22/5 không còn mẫu lưu tại cơ sở nên việc xác định nguyên nhân cụ thể đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.