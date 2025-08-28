Cụ thể, ngày 18/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh vì có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu liên quan đến việc lưu giữ, soạn thảo tài liệu không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ lộ, mất thông tin mật. Đây là lời cảnh tỉnh rằng, chỉ một sơ suất tưởng chừng nhỏ trong xử lý văn bản, tài liệu, cũng có thể gây ra hệ lụy lớn.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận, qua sự việc nêu trên cho thấy, tại các cơ quan cấp xã, phường vẫn tồn tại tình trạng một số cán bộ chủ quan, coi nhẹ quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo quy định của pháp luật, công tác bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, đồng thời là nghĩa vụ bắt buộc đối với từng cán bộ, công chức, viên chức và mỗi công dân. Những hành vi như tự ý sao chụp, phát tán, đăng tải trên mạng xã hội hoặc lưu trữ tài liệu bí mật trong điều kiện không bảo đảm an toàn đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh xử phạt trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Ảnh: Công an Quảng Ninh

“Vụ việc 8 cán bộ, đảng viên tại Quảng Ninh vừa bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước là một lời cảnh báo quan trọng đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Đây là cấp trực tiếp xử lý nhiều loại văn bản, tài liệu gắn liền với công tác quản lý đất đai, quy hoạch, bầu cử, hồ sơ nhân sự hay kế hoạch an ninh trật tự – những thông tin nếu để lộ, lọt có thể gây hậu quả rất lớn", luật sư Hải nhấn mạnh.

Luật sư Hải cho biết, về căn cứ pháp lý, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 quy định rõ: Mọi hành vi soạn thảo, lưu giữ, truyền đưa, sao chụp, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước không đúng quy định đều bị nghiêm cấm.

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối với hành vi làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất tài liệu, phát tán thông tin mật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt hành chính có thể lên tới 20–30 triệu đồng.

Trường hợp hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, cá nhân vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự. Cụ thể: Điều 337 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định, tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước"; "Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước" có khung hình phạt cao nhất đến 15 năm tù.

Còn tại Điều 338 Bộ luật nêu trên quy định, tội "Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước"; "Làm mất tài liệu bí mật Nhà nước", với hình phạt cao nhất đến 7 năm tù.

Theo luật sư Hải, trong thực tế, công tác ở cấp xã, phường, nhiều vi phạm xảy ra không phải do cố ý, mà xuất phát từ sự chủ quan, tiện lợi trong thói quen làm việc hằng ngày.

Ví dụ: Cán bộ gửi tài liệu mật qua Zalo, email cá nhân; lưu giữ văn bản trên USB, điện thoại cá nhân; in ấn tài liệu mật ở cửa hàng văn phòng phẩm mà không kiểm soát; hoặc soạn thảo văn bản mật trên máy tính chưa được bảo mật. Những hành vi tưởng chừng nhỏ này lại tiềm ẩn nguy cơ lộ, lọt thông tin mật, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự xã hội và uy tín của cơ quan nhà nước.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải đưa ra khuyến cáo: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức, tuyệt đối tuân thủ quy định về bảo mật; không sử dụng mạng xã hội hay thiết bị cá nhân để trao đổi tài liệu mật; thực hiện nghiêm quy chế quản lý, lưu trữ và tiêu hủy tài liệu.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường tập huấn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ để ngăn ngừa vi phạm. Bảo vệ bí mật nhà nước không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là trách nhiệm chính trị và đạo đức công vụ của mỗi cán bộ. Một sơ suất nhỏ trong công việc thường ngày cũng có thể dẫn tới hậu quả lớn. Do đó, việc tuân thủ nghiêm túc các quy định về bảo mật chính là góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ uy tín của chính quyền và cũng là bảo vệ chính mỗi cán bộ, đảng viên.