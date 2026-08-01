Kiểm tra lốp xe Áp suất lốp không đúng chuẩn (quá non hoặc quá căng) đều gây nguy hiểm. Hãy kiểm tra áp suất lốp khi lốp nguội bằng đồng hồ đo áp suất. Thông số áp suất chuẩn thường được ghi trên thành cửa xe phía người lái hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng. Kiểm tra kỹ bề mặt lốp xem có vết cắt, vết nứt, phồng rộp hay vật lạ (đinh, đá dăm) găm vào không. Đặc biệt chú ý đến rãnh lốp. Nếu độ sâu rãnh lốp quá thấp (thường dưới 1.6mm), lốp đã mòn đến giới hạn an toàn và cần được thay thế.

Kiểm tra dầu động cơ và các dung dịch khác Kiểm tra mức dầu động cơ bằng que thăm dầu khi xe đã nguội và đỗ trên mặt phẳng. Mức dầu nên nằm giữa vạch Min và Max. Việc thay dầu định kỳ và đúng loại là yếu tố then chốt để bảo vệ động cơ. Kiểm tra mức nước làm mát trong bình phụ khi động cơ nguội. Nếu mức nước thấp, cần bổ sung nước làm mát chuyên dụng. Kiểm tra mức dầu phanh trong bình chứa. Mức dầu phanh thấp có thể là dấu hiệu má phanh mòn hoặc rò rỉ hệ thống phanh, cần được kiểm tra ngay.

Hệ thống phanh Khi đạp phanh, nếu cảm thấy bàn đạp bị lún sâu hơn bình thường, có tiếng kêu ken két, rít chói tai hoặc xe bị lệch sang một bên, đó là những dấu hiệu cảnh báo má phanh đã mòn, đĩa phanh bị cong vênh hoặc hệ thống phanh có vấn đề. Cần đưa xe đến gara để kiểm tra và thay thế kịp thời.

Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu Sau chuyến đi dài, rung lắc có thể làm lỏng hoặc hỏng các bóng đèn. Kiểm tra tất cả các loại đèn: đèn pha (cốt, pha), đèn sương mù, đèn hậu, đèn phanh, đèn xi nhan, đèn lùi và đèn chiếu sáng biển số. Đảm bảo tất cả đều hoạt động bình thường, không bị mờ hoặc cháy. Nếu có bóng đèn nào không sáng, hãy thay thế ngay lập tức. Đồng thời, kiểm tra còi xe để đảm bảo nó hoạt động tốt trong các tình huống cần cảnh báo.

Vệ sinh xe toàn diện Rửa sạch toàn bộ thân xe, đặc biệt chú ý đến các khe kẽ, hốc bánh xe và gầm xe. Bùn đất bám lâu ngày có thể gây ăn mòn kim loại. Sử dụng dung dịch rửa xe chuyên dụng và khăn mềm để tránh làm xước sơ. Hút bụi toàn bộ khoang nội thất, lau sạch các bề mặt nhựa, da. Kiểm tra và làm sạch các khe gió điều hòa. Một không gian sạch sẽ, thơm tho sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho những chuyến đi tiếp theo. Bùn đất, sỏi đá bám vào gầm xe có thể gây ăn mòn, làm hỏng các đường ống, dây điện hoặc các chi tiết cơ khí. Nếu có điều kiện, hãy đưa xe lên cầu nâng để rửa sạch gầm xe bằng vòi xịt áp lực cao. Việc này cũng giúp bạn dễ dàng phát hiện các vết rò rỉ hoặc hư hại ở gầm xe. Vệ sinh cửa gió điều hòa bằng cọ mềm hoặc bàn chải nhỏ, kết hợp khăn ẩm lau sạch bề mặt táp-lô. Ảnh: Bigsmobile

Kiểm tra hệ thống treo và gầm xe Những đoạn đường xấu, gồ ghề trong chuyến đi dài có thể gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống treo, giảm xóc và các bộ phận dưới gầm xe. Hệ thống treo hoạt động không hiệu quả sẽ làm giảm sự ổn định của xe, gây xóc và khó chịu cho người ngồi trong xe. Kiểm tra các khớp nối, cao su giảm chấn, lò xo và ống giảm xóc xem có bị rò rỉ dầu, nứt vỡ hay biến dạng không. Nếu xe có tiếng kêu lạ khi đi qua ổ gà hoặc cảm giác lái không còn êm ái như trước, đó là dấu hiệu cần kiểm tra hệ thống treo.

Kiểm tra ắc quy Ắc quy cung cấp năng lượng cho hệ thống khởi động và các thiết bị điện trên xe. Sau chuyến đi dài, đặc biệt nếu xe đã dừng đỗ lâu hoặc sử dụng nhiều thiết bị điện, ắc quy có thể bị yếu hoặc cạn kiệt.