Theo trang The Drive, khi nhắc đến mệt mỏi lúc lái xe, nhiều người thường chỉ nghĩ đến tình huống tài xế ngủ gật, nhưng đây chỉ là giai đoạn cuối của quá trình suy giảm sự tỉnh táo.

Thực tế, mệt mỏi thường xuất hiện từ từ và rất khó nhận biết. Người lái có thể vẫn mở mắt, vẫn điều khiển xe bình thường nhưng phản xạ đã chậm hơn, khả năng tập trung suy giảm và dễ đưa ra những quyết định thiếu chính xác.

mệt mỏi khi lái xe không chỉ làm tăng nguy cơ ngủ gật mà còn khiến phản xạ chậm hơn, khả năng phán đoán giảm sút. Ảnh: The Drive

Các nghiên cứu ước tính tình trạng mệt mỏi có thể liên quan đến khoảng 10-20% số vụ tai nạn giao thông trên thế giới. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo được xem là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa rủi ro.

Những biểu hiện thường gặp gồm ngáp liên tục, mí mắt nặng trĩu, khó tập trung, thường xuyên mất chú ý hoặc quên mình vừa đi qua đoạn đường nào. Một số người còn trở nên cáu gắt, thiếu kiên nhẫn hoặc có xu hướng lái xe nhanh, mạo hiểm hơn bình thường.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu trên, tài xế không nên cố tiếp tục hành trình bởi chỉ vài giây mất tập trung cũng đủ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, có thể áp dụng một số bí kíp dưới đây trước mỗi chuyến lái xe đường dài.

Chuẩn bị tốt trước chuyến đi giúp giảm nguy cơ buồn ngủ

Theo các chuyên gia, cách hiệu quả nhất để chống mệt mỏi không phải là uống cà phê hay nước tăng lực, mà là đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ trước khi cầm lái.

Nếu biết sẽ phải di chuyển quãng đường dài, người lái nên ngủ đủ giấc vào đêm hôm trước thay vì thức khuya. Thiếu ngủ là nguyên nhân phổ biến nhất khiến tài xế buồn ngủ ngay cả khi hành trình mới bắt đầu.

Không lái xe nhiều giờ liên tục

Các chuyên gia của The Drive cho rằng, trong quá trình di chuyển, không nên lái xe liên tục nhiều giờ.

Thay vào đó, hãy chủ động lên kế hoạch dừng nghỉ định kỳ để ra khỏi xe, đi lại vài phút, hít thở không khí và thư giãn cơ thể. Nếu cảm thấy quá buồn ngủ, một giấc ngủ ngắn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc cố gắng lái tiếp.

Chú ý tư thế ngồi thoải mái

Tư thế ngồi cũng ảnh hưởng đáng kể đến mức độ tỉnh táo. Ghế lái nên được điều chỉnh để người lái ngồi thoải mái nhưng vẫn giữ lưng thẳng, tay và chân ở tư thế tự nhiên. Ngồi sai tư thế trong thời gian dài không chỉ gây đau lưng mà còn khiến cơ thể nhanh mệt mỏi hơn.

Đừng quá phụ thuộc vào cà phê hay nước tăng lực

Nhiều tài xế có thói quen uống cà phê, nước tăng lực hoặc đồ uống nhiều đường để chống buồn ngủ. Theo The Drive, những loại đồ uống này chỉ giúp tỉnh táo trong thời gian ngắn và sau đó có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi nhanh hơn.

Thay vì phụ thuộc vào chất kích thích, chuyên gia khuyến nghị nên uống đủ nước và chuẩn bị các loại thực phẩm giải phóng năng lượng chậm như trái cây hoặc các loại hạt. Đây là nguồn bổ sung năng lượng ổn định hơn trong suốt hành trình.

Nghe nhạc phù hợp khi lái xe

Âm nhạc sôi động, podcast hoặc sách nói cũng có thể giúp kích thích não bộ và giảm cảm giác đơn điệu khi lái xe đường dài. Tuy nhiên, nội dung nghe không nên quá cuốn hút để tránh làm người lái mất tập trung.

Các chuyên gia nhấn mạnh, không có mẹo nào có thể thay thế việc nghỉ ngơi khi cơ thể đã quá mệt. Nếu mắt liên tục díp lại, phản xạ giảm hoặc không còn giữ được sự tập trung, giải pháp an toàn nhất vẫn là dừng xe tại nơi phù hợp để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình.

Bởi trên thực tế, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng không bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật của phương tiện hay điều kiện mặt đường, mà chỉ xuất phát từ vài giây buồn ngủ của người cầm lái. Đó cũng là khoảng thời gian đủ để mọi phản ứng trở nên quá muộn.

(Theo The Drive)

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