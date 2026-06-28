Những mẫu xe mô tô phân khối lớn lý tưởng cho hành trình dài ngày thường có khá nhiều điểm chung. Trước hết là sự thoải mái. Tư thế lái phải dễ chịu, có thể duy trì trong nhiều giờ liên tục mà không gây mỏi lưng, vai hay cổ tay. Vì vậy, đa phần xe touring hoặc adventure đều có tư thế ngồi thẳng, khác hẳn phong cách chồm người của sportbike.

Bên cạnh đó là hệ thống treo được tinh chỉnh hợp lý: đủ êm để “nuốt” ổ gà, mặt đường xấu, nhưng vẫn đủ chắc để vào cua ổn định khi cần. Độ tin cậy cũng là yếu tố then chốt, bởi không ai muốn chuyến đi trong mơ bị gián đoạn giữa chừng vì sự cố kỹ thuật.

Dựa trên trải nghiệm thực tế và chia sẻ của nhiều tay lái dày dạn kinh nghiệm, dưới đây là những mẫu mô tô được đánh giá rất cao cho mục đích du lịch đường dài, với phong cách và cá tính hoàn toàn khác nhau.

Ducati Multistrada

Nhắc đến Ducati, nhiều người nghĩ ngay tới những cỗ máy thể thao đậm chất đường đua. Tuy nhiên, dòng Ducati Multistrada lại cho thấy một bộ mặt rất khác của hãng xe Ý. Đây là mẫu adventure touring kết hợp hài hòa giữa hiệu suất mạnh mẽ, sự thoải mái khi đi xa và khả năng vượt địa hình nhẹ.

Ducati Multistrada kết hợp hài hòa giữa hiệu suất mạnh mẽ, sự thoải mái khi đi xa và khả năng vượt địa hình nhẹ. Ảnh: Ducati

Phiên bản Multistrada V4 nổi bật với chu kỳ bảo dưỡng dài, giúp người dùng yên tâm hơn trên những chuyến đi xuyên quốc gia. Động cơ V4 1.158cc cho công suất lên tới 170 mã lực, dư sức đáp ứng mọi tình huống, từ cao tốc cho đến đèo núi.

Hàng loạt công nghệ hiện đại như kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát điểm mù, sang số nhanh hai chiều giúp giảm mệt mỏi và tăng độ an toàn. Đây là lựa chọn cao cấp cho những ai muốn “đi xa nhưng vẫn sướng”.

Honda Rebel 1100

Nếu bạn thích phong cách cruiser đơn giản nhưng vẫn đủ khả năng đi đường dài, Rebel 1100 là cái tên rất đáng cân nhắc. So với Rebel 300 dành cho người mới, Honda Rebel 1100 mạnh mẽ và đầm chắc hơn, nhưng vẫn giữ được sự dễ tiếp cận.

Rebel 1100 không quá hào nhoáng, nhưng chính sự cân bằng giữa giá bán, trang bị và cảm giác lái. Ảnh: Honda

Tư thế ngồi thấp, thân thiện với người có chiều cao khiêm tốn, cùng tùy chọn hộp số ly hợp kép (DCT) giúp việc lái xe đường dài trở nên nhàn nhã hơn. Rebel 1100 không quá hào nhoáng, nhưng chính sự cân bằng giữa giá bán, trang bị và cảm giác lái khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn hợp lý cho những chuyến đi xa mang tính thoải mái và thư giãn.

Harley-Davidson Road Glide và Street Glide

Harley-Davidson từ lâu đã gắn liền với hình ảnh những con đường rộng mở và tinh thần tự do. Trong dải sản phẩm của hãng, Harley-Davidson Road Glide và Street Glide là hai mẫu touring cruiser tiêu biểu nhất cho mục đích du lịch đường dài.

Harley-Davidson Road Glide và Street Glide là hai mẫu touring cruiser tiêu biểu nhất cho mục đích du lịch đường dài. Ảnh: Harley-Davidson

Cả hai gần như giống nhau về động cơ V-twin dung tích lớn, độ êm ái và sự thoải mái. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở thiết kế dàn áo trước. Trang bị hiện đại như màn hình lớn, Apple CarPlay, hệ thống giải trí và thùng chứa đồ rộng rãi khiến Road Glide và Street Glide trở thành “ngôi nhà di động” đúng nghĩa trên những hành trình dài xuyên quốc gia.

Honda Gold Wing

Trong thế giới mô tô đường dài, Honda Gold Wing gần như là một tượng đài. Với hơn nửa thế kỷ lịch sử, Gold Wing luôn được xem là chuẩn mực của sự thoải mái và tiện nghi.

Nếu ưu tiên sự êm ái tuyệt đối, Gold Wing là lựa chọn khó có đối thủ. Ảnh: Honda

Động cơ sáu xi-lanh đối xứng dung tích 1.833cc vận hành cực kỳ mượt mà, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng ngay cả khi chở nặng. Hệ thống treo trước dạng càng kép, túi khí, số lùi, Apple CarPlay/Android Auto và dàn âm thanh cao cấp biến mỗi chuyến đi thành một trải nghiệm "hạng thương gia" trên chiếc xe hai bánh. Nếu ưu tiên sự êm ái tuyệt đối, Gold Wing là lựa chọn khó có đối thủ.

Suzuki GSX-S1000GT

Suzuki GSX-S1000GT là đại diện tiêu biểu cho dòng sport-touring, nơi hiệu suất thể thao và khả năng đi xa được kết hợp hài hòa. Động cơ bốn xi-lanh 999cc cho công suất khoảng 150 mã lực, đủ mạnh để mang lại cảm giác phấn khích trên mọi cung đường.

Suzuki GSX-S1000GT trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn vừa đi xa, vừa tận hưởng cảm giác lái thể thao. Ảnh: Suzuki

Suzuki trang bị cho mẫu xe này nhiều công nghệ hiện đại như kiểm soát hành trình, sang số nhanh hai chiều và màn hình TFT lớn. Yên xe êm, tay lái đặt hợp lý giúp GSX-S1000GT trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn vừa đi xa, vừa tận hưởng cảm giác lái thể thao.

BMW K 1600

BMW K 1600 là cái tên quen thuộc với cộng đồng mô tô đường dài toàn cầu. Động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng 1.649cc mang lại sức mạnh 160 mã lực và mô-men xoắn cực lớn 180 Nm, giúp xe vận hành nhẹ nhàng ngay cả khi tải nặng.

BMW K 1600 là cái tên quen thuộc với cộng đồng mô tô đường dài toàn cầu. Ảnh: BMW

Không hiếm những tay lái đã lựa chọn BMW K 1600 cho các chuyến đi lập kỷ lục thế giới, minh chứng rõ ràng cho độ bền bỉ trên từng cây số của mẫu xe này. Với những ai coi hành trình dài ngày là lẽ sống, K 1600 gần như sinh ra để phục vụ mục đích đó.

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