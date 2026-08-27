Giải đấu do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp ba đơn vị đồng hành cùng hệ thống giải futsal quốc nội.

Tám đội bóng gồm Thái Sơn Nam TP.HCM, Thái Sơn Bắc, Sahako, Hà Nội, Tân Hiệp Hưng TP.HCM, Sài Gòn Titans TP.HCM, Luxury Hạ Long và Trẻ TP.HCM sẽ được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết.

Hai đội đứng thứ ba tranh hạng 5, còn hai đội cuối bảng tranh hạng 7. Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam TP.HCM và Sahako là những CLB mạnh hứa hẹn sẽ có vị trí cao ở giải năm nay.

BTC công bố giải đấu

Đội vô địch giải năm nay sẽ nhận Cúp, Huy chương Vàng, bảng danh vị và 200 triệu đồng. Đội á quân nhận 100 triệu đồng, đội đứng thứ ba nhận 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và Thủ môn xuất sắc nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Giải Phong cách có phần thưởng 20 triệu đồng, trong khi tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận 15 triệu đồng.