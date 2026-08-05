Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan tạo ra sức ép lên phần sân của tuyển futsal Việt Nam. Phút thứ 2, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số nhờ công của Atippong. Sau khi nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Việt Nam dâng cao đội hình chơi pressing ngay bên phần sân của đối phương.

Phút thứ 6, thủ thành Hồ Văn ý thi đấu tập trung, đẩy bóng thành công sau pha dứt điểm cận thành của cầu thủ Thái Lan. Ngay sau tình huống này, khung thành đội bóng áo đỏ lần thứ 2 rung lên. Người lập công cho đội chủ nhà là Panut.

Tuyển futsal Việt Nam rất tự tin. Ảnh: FAT

Phút 13, các cầu thủ Thái Lan phối hợp nhuần nhuyễn trước khi Panut dứt điểm tinh tế đưa bóng đi chìm đánh bại thủ môn Hồ Văn Ý, nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 15, Công Đại nhận đường chuyền từ đồng đội trước khi tung cú sút rất căng nhưng bóng lại đi trúng xà ngang của Thái Lan. Đây là tình huống nguy hiểm nhất được các cầu thủ Việt Nam tạo ra trong hiệp 1.

Thái Lan dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1. Ảnh: FAT

Sang hiệp 2, tuyển futsal Việt Nam chơi đầy cố gắng, tuy nhiên các học trò của HLV Diego Giustozzi bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Thái Lan.

Phút 30, những nỗ lực của đội khách được đền đáp. Châu Đoàn Phát tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chìm đánh bại thủ môn Thái Lan, rút ngắn tỷ số còn 1-3 cho Việt Nam.

Ba phút sau, Từ Minh Quang tung cú sút bằng chân trái đưa bóng đi sát cột dọc khung thành Thái Lan và đánh bại thủ môn Kaewwilai, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Tuyển futsal Việt Nam nhen lên hy vọng san bằng cách biệt, thậm chí là lội ngược dòng.

Các cầu thủ Việt Nam chơi đầy cố gắng. Ảnh: FAT

Trận đấu trở nên kịch tính khi ở phút 38, Đa Hải dứt điểm cận thành sau khi nhận đường chuyền dọn cỗ của đồng đội, gỡ hòa 3-3 cho tuyển futsal Việt Nam. Sau bàn thắng này, đội bóng áo đỏ tiếp tục chơi power-play nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 4, tuy nhiên thời gian còn lại là không đủ, hai đội hòa chung cuộc 3-3.

Dù không thể thắng Thái Lan nhưng trận hòa của tuyển futsal Việt Nam là rất đáng khen ngợi. Kết thúc giải đấu, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi giành 3 chiến thắng, 1 hòa.