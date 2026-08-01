Dù gặp đối thủ mạnh nhưng các học trò của HLV Diego Giustozzi nhập cuộc tự tin, thi đấu chủ động và tạo ra thế trận cân bằng trong hiệp đấu đầu tiên. Dẫu vậy, tuyển futsal Nga vẫn cho thấy sự sắc bén khi mở tỷ số ở phút 10. Xuất phát từ pha phối hợp tấn công nhanh, Andrey Pavlov dứt điểm chính xác, đưa đội bóng xứ Bạch dương vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuyển futsal Việt Nam gây bất ngờ trước Nga. Ảnh: VFF

Những nỗ lực của đội bóng áo đỏ được đền đáp ở phút 24 khi Nhan Gia Hưng thực hiện quả đá phạt thông minh để Nguyễn Thịnh Phát tung cú volley đẹp mắt, quân bình tỷ số 1-1. Hưng phấn sau bàn gỡ, tuyển futsal Việt Nam tiếp tục tạo bất ngờ. Phút 26, từ một pha tổ chức tấn công bài bản, Trần Thái Huy băng xuống dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho đoàn quân HLV Diego Giustozzi.

Phút 27, Aleksandr Pirogov tận dụng cơ hội ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho tuyển futsal Nga. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này mang đến sự khởi đầu tích cực cho tuyển futsal Việt Nam tại giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026.

Theo lịch thi đấu, tuyển futsal Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai gặp New Zealand lúc 18h00 ngày 2/8 tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).