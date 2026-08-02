Sau trận hòa 2-2 trước Nga ở ngày ra quân, các học trò của HLV Diego Raul Giustozzi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đối đầu New Zealand. Tuyển futsal Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và ngay ở những giây đầu tiên đã tạo ra cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên thủ môn New Zealand đã kịp thời cản phá.

Sức ép liên tục được tuyển futsal Việt Nam tạo ra và đến phút thứ 4, bàn mở tỷ số đã đến. Từ một pha phối hợp tấn công đẹp mắt, Trịnh Công Đại dứt điểm thành công, đưa đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, tuyển futsal Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, ở phút 30, New Zealand bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 sau pha lập công của Osey. Chỉ ba phút sau, từ một tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, Châu Đoàn Phát ghi bàn đưa tuyển Việt Nam tái lập thế dẫn trước 2-1.

Hưng phấn sau bàn thắng, tuyển futsal Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 35, Nguyễn Thịnh Phát nâng tỷ số lên 3-1 trước khi Trần Thái Huy khép lại chiến thắng 4-1 bằng pha lập công ở phút 37.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo, tuyển futsal Việt Nam gặp Afghanistan vào lúc 20h30 ngày 3/8.