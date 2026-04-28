Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003) cùng trú TP Hải Phòng; Phạm Đình Phú (SN 2004, trú tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, trú tỉnh Tây Ninh) và Hà Văn Cần (SN 1996, trú xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) về hành vi rửa tiền.

8 đối tượng bị khởi tố vì liên quan đến lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện các đối tượng này làm việc tại một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet, Campuchia.

Theo cơ quan công an, 8 đối tượng trên đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được. Mỗi khi có tiền chuyển đến tài khoản ngân hàng, 8 đối tượng sẽ chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.

Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh và phối hợp với Công an TPHCM bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.

Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các ngân hàng có liên quan để xác minh các giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền và xác định vai trò của từng đối tượng có liên quan.

Bước đầu công an xác định được 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức như: tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty, đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh mua bán, giả danh công an, cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh... và đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Tính từ tháng 8 đến tháng 11/2025, công an phát hiện khoảng 100 tài khoản giao dịch nhiều tỷ đồng chuyển qua tài khoản của các đối tượng.