Video: KBS News

Theo đoạn video do kênh KBS News đăng tải, máy bay dân dụng của hãng Korea Air chở theo 64 nghi phạm tham gia mạng lưới lừa đảo ở Campuchia đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc vào lúc 8h35 giờ Seoul sáng 18/10 (6h35 giờ Việt Nam), sau lộ trình bay gần 5 tiếng đồng hồ từ sân bay quốc tế Techno, Campuchia. Một số cảnh sát hộ tống việc di lý các đối tượng, đã được trang bị súng trường để đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Dự kiến, các đối tượng trên sẽ bị di lý đến nhiều sở cảnh sát trên khắp Hàn Quốc để chịu sự điều tra về những hoạt động tội phạm họ từng tham gia.

Các đối tượng bị cảnh sát áp giải. Ảnh: Yonhap

Trả lời phỏng vấn báo giới sáng 18/10, Park Sung-joo, người đứng đầu Văn phòng Điều tra quốc gia kiêm thành viên của lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo của Hàn Quốc cho biết, các cơ quan chức năng Campuchia đã đồng ý sẽ nhanh chóng thông cáo cho Seoul về bất kỳ vụ bắt giữ bổ sung nào đối với công dân Hàn Quốc phạm tội trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến.

“Hàn Quốc và Campuchia sẽ trao đổi các bằng chứng liên quan tới hoạt động lừa đảo, chẳng hạn như thông qua điện thoại di động, để hỗ trợ cho giai đoạn điều tra ban đầu của các vụ án”, ông Park nói.

Ảnh: Yonhap

Tờ Korea Times cho hay, đây là chiến dịch lớn nhất từng được Hàn Quốc thực hiện nhằm đưa các tội phạm là công dân nước này từ quốc gia sở tại về nước truy tố. Để thực hiện nhiệm vụ áp giải 64 đối tượng trên, lực lượng an ninh Hàn Quốc đã phải điều động khoảng 190 nhân viên cảnh sát.