Ngày càng nhiều tài xế cho rằng các công nghệ trên ô tô hiện đại đang trở nên phiền toái hơn là hữu ích, đặc biệt là những tính năng hỗ trợ an toàn.

Theo khảo sát do Scrap Car Comparison thực hiện với 2.000 tài xế tại Anh, hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn là tính năng bị phàn nàn nhiều nhất. Xếp sau là hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống tự động dừng/khởi động động cơ, cảnh báo lệch làn đường và điều khiển bằng giọng nói.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt trong cách người dùng đón nhận các công nghệ trên xe. Những tính năng được phát triển nhằm nâng cao an toàn, như các hệ thống cảnh báo và hỗ trợ người lái, thường bị đánh giá là gây khó chịu.

Tuy nhiên, theo các tổ chức an toàn giao thông như NHTSA và IIHS, đây đều là những công nghệ đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ tai nạn hoặc hạn chế thương vong, vì vậy người dùng không nên vô hiệu hóa chỉ vì cảm thấy "phiền".

Theo chuyên trang Whichcar, dưới đây là 5 tính năng an toàn trên ô tô thường bị tài xế phàn nàn vì gây phiền toái, nhưng đều được các tổ chức an toàn giao thông và chuyên gia khuyến cáo không nên vô hiệu hóa.

1. Hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn (Seat Belt Reminder)

Theo Whichcar, 15,9% trong số 2.000 tài xế được khảo sát tại Anh cho rằng hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn là tính năng gây khó chịu nhất. Họ cảm thấy khó chịu với tiếng bíp liên tục khi chưa cài dây an toàn, đặc biệt khi chỉ di chuyển quãng đường ngắn hoặc lái xe trong khu vực riêng.

Tuy nhiên, Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) cho biết hệ thống nhắc nhở bằng âm thanh và hình ảnh giúp tăng tỷ lệ thắt dây an toàn, vì vậy tổ chức này còn đưa ra bộ tiêu chí đánh giá riêng đối với tính năng này.

Ảnh: IIHS

Dây an toàn là trang bị bảo vệ hiệu quả nhất cho người dùng ô tô trong các vụ va chạm. Khi xảy ra tai nạn, dây an toàn giúp giữ cơ thể cố định, giảm nguy cơ va đập vào vô-lăng, kính lái hoặc bị văng khỏi xe.

Cuối năm 2024, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng ban hành quy định tăng cường cảnh báo thắt dây an toàn trên xe mới. Theo cơ quan này, quy định mới có thể giúp cứu khoảng 50 người và ngăn hơn 500 ca chấn thương mỗi năm.

2. Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn (Lane Departure Warning/Lane Keeping Assist)

Hệ thống cảnh báo lệch làn (LDW) và hỗ trợ giữ làn (LKA) hoạt động dựa trên camera quan sát vạch kẻ đường, bộ xử lý trung tâm và hệ thống trợ lực lái. Cụ thể, các bộ phận chính bao gồm camera kính lái, máy tính xử lý và bộ điều khiển vô lăng.

Cảnh báo (LDW) phát ra âm thanh, hình ảnh nhấp nháy trên màn hình hoặc rung vô-lăng để nhắc nhở tài xế. Trong khảo sát với 2.000 tài xế tại Anh, 14,2% tài xế than phiền vì vô-lăng tự can thiệp hoặc phát ra cảnh báo khi xe chạm vạch kẻ đường.

Tuy nhiên, NHTSA xếp hai hệ thống này vào nhóm công nghệ hỗ trợ lái được khuyến nghị vì giúp cảnh báo hoặc hỗ trợ đưa xe trở lại làn đường khi phát hiện nguy cơ lệch làn ngoài ý muốn.

Theo IIHS, các nghiên cứu cho thấy công nghệ cảnh báo và ngăn xe chệch làn giúp giảm các vụ tai nạn xe lao khỏi đường, va quệt bên hông và đâm đối đầu.

3. Cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động (Forward Collision Warning/AEB)

Theo NHTSA, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và phanh khẩn cấp tự động (AEB) hoạt động qua ba bước chính: thu thập dữ liệu, cảnh báo tài xế và tự động phanh. Hệ thống sử dụng camera, radar và cảm biến để đo khoảng cách và tốc độ của xe phía trước.

7,6% tài xế tại Anh cảm thấy khó chịu với tính năng này, họ cho rằng hệ thống đôi khi cảnh báo quá sớm hoặc phanh ngoài mong muốn, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc.

Ảnh: NHTSA

Dù vậy, NHTSA đánh giá đây là những công nghệ an toàn quan trọng. Cảnh báo va chạm phía trước có nhiệm vụ cảnh báo nguy cơ va chạm với xe phía trước, còn phanh khẩn cấp tự động có thể tự động phanh khi phát hiện nguy cơ va chạm sắp xảy ra nhằm giảm mức độ nghiêm trọng hoặc tránh tai nạn.

4. Hệ thống dừng/khởi động động cơ tạm thời (Auto Start-Stop)

Hệ thống Auto Start-Stop tự động ngắt động cơ khi xe dừng chờ đèn đỏ và khởi động lại ngay khi người lái nhả phanh hoặc đạp ga. Trong 2.000 tài xế được khảo sát, có 13,4% tài xế cảm thấy khó chịu với tính năng này. Auto Start-Stop thường bị phàn nàn vì khiến động cơ liên tục tắt rồi khởi động lại khi xe dừng đèn đỏ như vậy tạo cảm giác giật nhẹ hoặc làm chậm phản ứng khi tăng tốc.

Theo SAE International (Hiệp hội Kỹ sư Ô tô Mỹ), dù gây đôi chút bất tiện, hệ thống này được phát triển và trang bị phổ biến trên nhiều dòng xe nhằm giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và cắt giảm khí thải khi xe dừng trong thời gian ngắn.

Các mẫu xe được trang bị Auto Start-Stop đều sử dụng ắc-quy và mô-tơ đề có độ bền cao hơn, được thiết kế để chịu được tần suất khởi động liên tục. Vì vậy, người dùng không nên lo ngại việc tính năng này làm hỏng động cơ như nhiều quan niệm trước đây.

5. Cảnh báo người ngồi hoặc đồ vật ở hàng ghế sau (Rear Seat Reminder)

Tính năng nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau hoạt động dựa trên logic cửa (mở/đóng cửa sau trước hoặc trong khi bật máy), cảm biến trọng lượng trên ghế, hoặc radar/siêu âm phát hiện chuyển động. Khi tắt máy, xe phát âm thanh cảnh báo và hiển thị thông báo trên màn hình.

Không ít chủ xe cảm thấy phiền khi xe liên tục hiển thị thông báo "Check Rear Seat" dù không chở trẻ em hay hành khách.

Cảnh báo người ngồi hoặc đồ vật ở hàng ghế sau (Rear Seat Reminder). Ảnh: Acura

Tuy nhiên, NHTSA cho biết mỗi năm vẫn có trẻ em tử vong vì bị bỏ quên trong xe và khuyến nghị người lái luôn kiểm tra hàng ghế sau trước khi rời xe. Chính vì thế, nhiều hãng xe đã trang bị Rear Seat Reminder nhằm nhắc tài xế kiểm tra hàng ghế sau để giảm nguy cơ này. Một số nhà sản xuất như Ford còn cho phép người dùng tắt tính năng nhưng vẫn định kỳ nhắc bật lại, cho thấy đây được xem là một công nghệ an toàn quan trọng đối với người sử dụng.

(Theo whichcar, NHTSA, IIHS)

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