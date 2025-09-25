Hình ảnh chiếc xe siêu sang này dừng giữa dòng nước dâng cao đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều tranh cãi về chất lượng hạ tầng giao thông ở quốc gia này.

Theo trang Supercars of Kolkata, chiếc Rolls-Royce màu xanh với nắp capo bạc thuộc dòng Ghost Series II đã bị ngập tới sát gầm xe tại khu vực Ballygunge, Nam Kolkata. Chủ nhân chiếc xe vẫn chưa được xác định, và thời điểm ghi nhận, không có ai xuất hiện quanh phương tiện. Nhiều khả năng, chiếc xe đang lưu thông thì chết máy vì nước tràn vào.

"Xót xa" hình ảnh Rolls Royce Ghost hơn chục tỷ bị ngập nước đến sát gầm

Trước đó, vào năm ngoái, một chiếc Rolls-Royce Ghost khác cũng từng “chết đứng” giữa đường ngập ở Delhi. Cùng cảnh ngộ còn có một chiếc Volvo XC60, cho thấy ngay cả những dòng xe sang trọng, đắt tiền cũng không thể thoát khỏi tình trạng đường sá xuống cấp mỗi khi mưa lớn.

Các chuyên gia khuyến cáo, dù xe có gầm cao hay động cơ mạnh mẽ đến đâu, việc lao vào đường ngập nước đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Khi nước tràn vào khoang động cơ và hệ thống điện tử, xe rất dễ bị thủy kích, dẫn đến hỏng hóc nặng nề và chi phí sửa chữa lên tới hàng trăm triệu đồng.

Dù xe có gầm cao hay động cơ mạnh mẽ đến đâu, việc lao vào đường ngập nước đều tiềm ẩn rủi ro lớn.

Theo Cartoq

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!