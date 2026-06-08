Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô thành (Chí Hòa - Sài Gòn) - nay là công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM - diễn ra sáng 8/6.

Tại đây, Đại tá Bùi Yên Tĩnh - Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - đánh giá hồ sơ định vị 3 rãnh mộ tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng chủ trì, được thực hiện từ năm 2018 đến nay, là công trình "rất công phu".

Ròng rã 4 năm để xác định 3 bức ảnh cùng một địa điểm

Theo Đại tá Tĩnh, nhóm nghiên cứu sử dụng nguồn tư liệu đa dạng gồm ảnh hiện trường, không ảnh và ảnh vệ tinh của Mỹ, Pháp, bản đồ đô thành Sài Gòn nhiều tỷ lệ (1/10.000, 1/12.500, 1/25.000) qua các năm 1958-1966, bản đồ TPHCM sau năm 1975, báo cáo quân sự và lời kể nhân chứng.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: T.L

Có 3 bức ảnh hiện trường thu thập từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng được xâu chuỗi để xác định đây thực chất là cùng một địa điểm, cùng thời điểm và cùng sự kiện. Để đi đến kết luận này, nhóm mất 4 năm phân tích địa hình, địa vật, nhân vật và các yếu tố đặc trưng trong ảnh.

"Bằng biện pháp kỹ thuật, chúng ta đã chứng minh được 3 bức ảnh đó thực sự liên quan đến nhau, cả về không gian, thời gian và sự kiện" - Đại tá Tĩnh nhấn mạnh.

Kết quả đối khớp cho thấy 4 dãy nhà 2 tầng và tháp nước trong ảnh hiện trường trùng khớp với không ảnh năm 1972 chụp khu vực cư xá Bắc Hải (quận 10 cũ). Từ đó, nhóm khẳng định các bức ảnh được ghi lại trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng hiện nay - khi đó được gọi là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, người chụp quay lưng ra đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách mạng tháng Tám).

Bức ảnh màu giúp xác định thông tin về hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh

Đối chiếu thêm với báo cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Việt Nam Cộng hòa và báo cáo MACV, nhóm xác định sự kiện diễn ra khoảng 8-10h ngày 12/2/1968.

Rãnh mộ số 3 đã đủ cơ sở, số 1 và 2 cần thêm dữ liệu

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu định vị từng rãnh mộ bằng cách đối khớp ảnh hiện trường với ảnh vệ tinh năm 1972, dùng tháp nước và các dãy nhà làm vật chuẩn, kết hợp phát hiện dấu xáo trộn bề mặt dạng rãnh.

Quy trình được lặp lại với không ảnh năm 1969 để kiểm tra chéo. Sau đó, các vị trí nghi vấn được chuyển lên bản đồ Sài Gòn tỷ lệ 1/10.000 năm 1968, rồi chuyển đổi hệ tọa độ và chồng xếp với ảnh vệ tinh các năm 2002, 2024.

Ngoài ra, nhóm tổng hợp thông tin thu gom tử sĩ sau trận Mậu Thân tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn, lịch sử giải tỏa nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, kết quả tìm kiếm quy tập trước đây và lời kể nhân chứng để ước tính số lượng.

Hiện trạng công viên Lê Thị Riêng - nơi từng là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán. Ảnh: Phước Sáng

Sau quá trình dài thu thập và nghiên cứu, nhóm xác định 3 rãnh mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ.

Phó cục trưởng Cục Tác chiến kết luận vị trí rãnh mộ số 3 đã có cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, đủ độ tin cậy. Trong khi đó, rãnh mộ số 1 và số 2 cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu, bổ sung thông tin liên quan.

Cũng tại hội thảo, Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 - nhấn mạnh các rãnh mộ rộng từ 500-1.200m² đã được khoanh vùng qua quá trình nghiên cứu bài bản, số chiến sĩ có thể chôn cất tại đây rất lớn, trong khi địa hình sau gần 60 năm đã biến đổi hoàn toàn. Ông yêu cầu triển khai tìm kiếm, quy tập theo đúng quy trình khoa học, không được nóng vội.

Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 đề nghị TPHCM huy động các trường như Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Bách khoa cùng các cơ quan chuyên ngành vào cuộc, sử dụng khảo sát địa vật lý, radar xuyên đất và phân tích địa tầng để khoanh vùng chính xác trước khi đào tìm.

Đầu tháng 7 triển khai các công tác khai quật mộ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng Tại hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu UBND TPHCM khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và huy động các trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan vào cuộc. Về tiến độ, bà yêu cầu ưu tiên khai quật trước tại những vị trí đã xác định rõ, trước mắt là rãnh mộ số 3, theo nguyên tắc "rõ ở đâu làm trước, chưa rõ tiếp tục xác định". Toàn bộ phương án phải hoàn thành để khởi động khai quật chậm nhất vào đầu tháng 7, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).