Sáng 25/5, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào, được quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Tham dự lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, xã Tứ Mỹ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Đồng thời, tham dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bên cạnh đó còn có đại biểu Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhamxay (Lào), lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng cán bộ, nhân dân xã Tứ Mỹ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Trung ương, địa phương dự lễ viếng, truy điệu, an táng các liệt sĩ tại Hà Tĩnh. Ảnh: X.Sinh

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu 4 dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm. Ảnh: X.Sinh

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đọc điếu văn truy điệu các liệt sĩ. Bà khẳng định Tổ quốc, nhân dân luôn ghi nhớ công lao các liệt sĩ, tri ân sâu sắc những gia đình đã dâng hiến người thân cho độc lập, tự do và hòa bình của hai dân tộc Việt Nam - Lào. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm. Ảnh: X.Sinh

Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Hà Tĩnh nguyện đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân và vun đắp quan hệ hữu nghị với các địa phương của Lào.

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đồng thời làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.

9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm. Ảnh: X.Sinh

Sau lễ truy điệu, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu cử hành nghi thức di chuyển hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: X.Sinh

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp, ngành Trung ương, Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh cùng sự phối hợp của các địa phương nước bạn Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn, tìm kiếm, quy tập và đưa về nước hàng trăm hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Từ năm 1999 đến nay, với sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Lào, Đội đã tìm kiếm, cất bốc được 835 hài cốt liệt sĩ. Riêng mùa khô 2025-2026, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Đội đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào.