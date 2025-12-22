Clip:

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h20 cùng ngày. Nhiều người dân xung quanh khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng 1 của tòa nhà. Thời điểm này, bên trong nhà trọ vẫn còn nhiều công nhân làm ca đêm đang nghỉ ngơi ở các tầng trên.

Bà Hoàng Thị Kim Hoa, chủ nhà trọ Nghĩa Hoa cho biết, khi phát hiện cháy tại khu vực tầng 1, bà đã lập tức hô hoán để các công nhân nhanh chóng thoát ra ngoài, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng cứu người từ nhà trọ 6 tầng. Ảnh: Hải Quân

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng như xe chữa cháy, xe thang và xe cứu hộ khẩn trương đến hiện trường.

Thượng tá Nguyễn Minh Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng nhận định đám cháy có khả năng bùng phát từ tầng 1, khiến nhiều công nhân bị mắc kẹt tại các tầng 3, 4 và khu vực mái nhà.

“Xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là cứu người, đơn vị đã nhanh chóng triển khai xe thang tiếp cận các cửa sổ phía trước tòa nhà để đưa người mắc kẹt ra ngoài”, Thượng tá Tiến thông tin.

Lực lượng chức năng sử dụng xe thang cứu người. Ảnh: Hải Quân

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã cứu được 8 người mắc kẹt, đưa xuống mặt đất an toàn. Song song với công tác cứu nạn, các tổ công tác khác tiến hành phá cửa phía sau, sử dụng vòi phun nước để khống chế đám cháy tại tầng 1, không để lửa lan lên các tầng phía trên.

Nhà trọ Nghĩa Hoa có 6 tầng với khoảng 40 phòng, diện tích mỗi sàn khoảng 200m². Khu vực tầng 1 được chủ nhà bố trí làm quán ăn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.