Khoảng 8h ngày 22/12, hỏa hoạn bùng phát tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ đường Hà Thị Thân (phường An Hải).

Theo nhân chứng, ngọn lửa xuất phát từ tầng 4 rồi nhanh chóng lan rộng. Cột khói đen dày đặc bốc cao, bao trùm khu dân cư và có thể quan sát thấy từ nhiều vị trí xa ở trung tâm thành phố.

Cảnh sát chia nhiều hướng tiếp cận dập lửa.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường.

Do hiện trường nằm trong ngõ nhỏ, xe chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp mà phải đỗ cách đó khoảng 100m. Lực lượng chữa cháy phải chia thành nhiều tổ, leo lên mái các nhà lân cận để phun nước, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng nhằm ngăn cháy lan.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường sau khi khống chế đám cháy.

Đến 9h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản bên trong. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.