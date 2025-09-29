Ngày 29/9, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh về việc một tàu cá cùng 8 thành viên bị mất tích trên biển.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 20h13 ngày 27/9, tàu cá BĐ 97258-TS do ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ, đang hoạt động tại vùng biển Quy Nhơn thì thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, không thể liên lạc được với thuyền trưởng và thuyền viên.

Đến 20h45 ngày 28/9, gia đình chủ tàu cá đã đến Đồn Biên phòng Tam Quan Nam báo cáo sự việc và đề nghị hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã huy động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu cá BĐ 97258-TS bị mất liên lạc để hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng 29/9, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa liên lạc được với tàu cá bị mất liên lạc.

Được biết, thời điểm mất liên lạc, trên tàu có 8 lao động, trong đó 6 người ở Gia Lai, 1 người trú tại Lâm Đồng và 1 người ở TP Hải Phòng.